Come non far seccare le piante quando sei in vacanza, ecco qualche trucco fai da te per salvarle

Come non far seccare le piante quando sei in vacanza-proiezionidiborsa.it

Stai per partire e già stai pensando a come ritroverai le piante al tuo ritorno? Non cominciare le ferie già preoccupata! Ecco qualche trucco per non farle morire.

Ti sei presa cura delle tue piante durante tutto l’inverno per vederle sbocciare in primavera. Con tanta fatica anche l’orchidea è di nuovo carica di fiori e bella come appena comprata. Ma stai per partire per le vacanze e sai che tutta la tua fatica andrà persa. Non è detto, se non hai nessuno che in tua assenza può innaffiare le piante, ecco qualche trucco. Che tu stia fuori un paio di giorni o due settimane, non dovrai più piangere le tue piante!

Come non far seccare le piante quando sei in vacanza in poche mosse

Certo, avrai sicuramente cercato online tutti quegli strumenti di tortura super tecnologici per l’innaffiatura. Timer a rilascio controllato, sistemi di irrigazione esterni come nelle più grandi serre o qualche altro strano congegno. Ma anche se tieni molto alle tue piante non vuoi proprio spendere tutti quei soldi, meglio ricomprarle. Bene, lo sapevi che esistono dei metodi fai da te quasi a costo zero?

La classica bottiglia rovesciata con il tappo bucato è utile, ma non infallibile. Dura poco, non puoi dosare le quantità d’acqua e dopo tanti giorni è inutilizzabile. Se vuoi davvero una soluzione economica e funzionale prova gli erogatori in terracotta. Costano poco, ne puoi inserire più di uno in ogni vaso e hanno un rilascio graduale. Altrimenti, meglio usare gli inserti auto-irriganti che vanno bene in ogni vaso. Costano sugli 8 € a seconda della grandezza e hanno un dosatore incluso a rilascio controllato. L’acqua durerà anche settimane e la tua pianta non rischierà di morire.

Non solo l’innaffiatura, ricordati di fare questo

Ma non è solo la mancanza di acqua a far morire le piante nel tuo periodo di assenza. Devi sempre assicurarti che siano riparate e non in pieno sole, oltre che alla giusta umidità. Non significa spostarle dentro casa, ma mettere delle bacinelle d’acqua vicino alle piante. L’acqua evaporando andrà a creare il giusto microclima e non dovrai preoccuparti. Magari posizionale in un luogo riparato per evitare che stiano sotto il sole cocente per l’intero giorno. A meno che non si tratti di piante da siepe, in quel caso preferisci specie molto resistenti come l’abelia grandiflora

Ecco come non far seccare le piante quando sei in vacanza senza spendere tanti soldi. Sicuramente sei avvantaggiata se scegli delle piante che hanno bisogno di poca acqua e non seccano al sole . Ma anche se hai delle piante che hanno bisogno di innaffiature costanti ora sai come rimediare. Magari non saranno al top al tuo rientro, ma almeno non saranno morte!