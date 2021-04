Le azioni Imvest sono destinate a continuare la loro inesorabile discesa e ogni rimbalzo deve essere occasione di alleggerire le posizioni rialziste.

In un report del 16 febbraio (clicca qui per leggere) scrivevamo

Dopo un bel rimbalzo, le quotazioni hanno ripreso la strada del ribasso e adesso sono nuovamente dirette verso gli obiettivi ribassisti indicati in figura dalle linee tratteggiate. In questo percorso ribassista un livello chiave è quello che si trova in area 0,688 euro. Una chiusura giornaliera inferiore a questo livello, infatti, aprirebbe le porte a un ulteriore affondo ribassista. Solo una chiusura giornaliera e/o un segnale di acquisto dello Swing Indicator potrebbero dare direzionalità alle quotazioni.

Tutto è andato come da previsione e quello che era stato classificato come il classico rimbalzo del gatto morto si è rivelato tale con le quotazioni che nel giro di un mese e mezzo sono passate da area 0,0734 euro in area 0,0528 euro.

Purtroppo, però, la discesa non è ancora giunta al capolinea. Come si vede dai grafici seguenti, infatti, le quotazioni potrebbero anche raggiungere area 0,03 euro e nel lungo periodo anche livelli inferiori.

Solo una chiusura settimanale superiore a 0,055 euro accompagnata da un segnale di acquisto dello Swing Indicator potrebbe determinare un’inversione di tendenza al rialzo.

Per il resto la solita raccomandazione riguardante la bassa capitalizzazione del titolo. Al momento, infatti, Imvest capitalizza poco più di 3 milioni di euro e il controvalore scambiato giornalmente corrisponde a circa 150.000 euro. Tutto ciò si traduce in una volatilità molto elevata che può provocare grossi danni nei portafogli di investimento di chi non ha abbastanza esperienza per gestire situazioni difficili sui mercati.

Il titolo Imvest (MIL:YIV) ha chiuso la seduta del 1 aprile a quota 0,0528 euro in ribasso del 2,65% rispetto alla seduta precedente.

Time frame giornaliero

Le linee oblique rosse rappresentano i livelli di Running Bisector; le linee orizzontali i livelli de La Nuova Legge della Vibrazione. Sulla sinistra è mostrato il volume per ciascun livello di prezzo. Il pannello intermedio riporta il segnale di BottomHunter. Il minimo sul time frame considerato è segnato quando è uguale a 1. Il pannello dei volumi mostra il volume scambiato per ciascuna barra confrontato con una media mobile esponenziale zero lag a 20 periodi. Nel pannello inferiore è mostrato lo Swing Indicator che mostra i segnali al rialzo e al ribasso sullo strumento in questione.

Time frame settimanale