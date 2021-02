Imvest vittima del classico rimbalzo del gatto motto si avvia ad aggiornare i minimi storici.

Purtroppo l’ultimo anno non è stato per Imvest un anno facile e anche il 2021 non è iniziato nel migliore dei modi. Nel suo settore di riferimento, infatti, ha segnato la peggiore performance sia da un anno a questa parte che da inizio 2021.

C’è, poi, un altro aspetto che rende il trading sul titolo molto difficile e pericoloso, la sua bassa capitalizzazione. Al momento, infatti, Imvest capitalizza poco più di 3 milioni di euro e il controvalore scambiato giornalmente corrisponde a circa 170.000 euro. Tutto ciò si traduce in una volatilità molto elevata che può provocare grossi danni nei portafogli di investimento di chi non ha abbastanza esperienza per gestire situazioni difficili sui mercati.

Imvest vittima del classico rimbalzo del gatto motto si avvia ad aggiornare i minimi storici: gli obiettivi dell’analisi grafica

Il titolo Imvest (MIL:YIV) ha chiuso la seduta del 15 febbraio a quota 0,0734 euro in ribasso del 2,65% rispetto alla seduta precedente.

In un report di fine novembre (II settore immobiliare è visto in calo anche per il prossimo anno e Imvest potrebbe soffrirne. Le prospettive del titolo) mettevano in guarda da chiusura settimanali inferiore a 0,103 euro. In questo caso le quotazioni si sarebbero dirette verso area 0,05 euro. Il minimo segnato dalle quotazioni è stato in area 0,0636 euro per un potenziale guadagno di circa il 40% rispetto al livello di ingresso short indicato.

Time frame giornaliero

Dopo un bel rimbalzo, le quotazioni hanno ripreso la strada del ribasso e adesso sono nuovamente dirette verso gli obiettivi ribassisti indicati in figura dalle linee tratteggiate. In questo percorso ribassista un livello chiave è quello che si trova in area 0,688 euro. Una chiusura giornaliera inferiore a questo livello, infatti, aprirebbe le porte a un ulteriore affondo ribassista.

Solo una chiusura giornaliera e/o un segnale di acquisto dello Swing Indicator potrebbero dare direzionalità alle quotazioni.

Time frame settimanale

La tendenza in corso è ribassista e punta al suo I obiettivo di prezzo in area 0,055 euro. I rialzisti potrebbero riprendersi la scena solo nel caso di una rottura in chiusura di settimana di area 0,084 euro e/o di un segnale di acquisto dello Swing Indicator/BottomHunter.