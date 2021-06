Dopo la strepitosa performance di settimana scorsa (clicca qui per leggere il report), le azioni Imvest continuano a macinare record. Ancora una volta, infatti, il titolo è stato il migliore della settimana con una performance di oltre il 30%.

L’aspetto veramente interessante che ha accompagnato il rialzo delle ultime due settimane, che ripetiamo è stato del 94%, è stato l’aumento incredibile dei volumi e del controvalore scambiato settimanalmente.

Siamo passati da una media di 16 milioni di azioni per un controvalore di circa 500.000 euro, alle ultime due settimane durante le quali sono stati scambiati mediamente 60 milioni di azioni per un controvalore superiore ai 4 milioni di euro. Questo cambio di marcia del titolo può avere un solo significato: ritrovato interesse intorno al titolo non solo dei piccoli investitori, ma anche delle mani forti.

Ad esempio, European High Growth Opportunities Securization Fund ha dichiarato di detenere alla data del 18 giugno 2021 20.784.874 azioni di Imvest pari al 27,16% del capitale sociale superando la soglia del 25%.

Le azioni Imvest continuano a macinare record: fin dove si potrà spingere questo rialzo secondo l’analisi grafica?

Il titolo Imvest (MIL:YIV) ha chiuso la seduta del 25 giugno a quota 0,0687 euro in ribasso del 4,58% rispetto alla seduta precedente.

Il segnale di acquisto del BottomHunter e dello Swing Indicator hanno ulteriormente sostenutole quotazioni del titolo che ha visto fermare la sua corsa contro il II obiettivo di prezzo in area 0,0784 euro. Adesso l’ultimo step è quello di raggiungere la massima estensione rialzista in area 0,1026 euro. Ovviamente un segnale negativo si concretizzerebbe nel caso di una chiusura settimanale inferiore a 0,056 euro.

Nonostante le ultime due settimane tutte al rialzo con guadagni strepitosi, ci sono due aspetti che non vanno dimenticati. Il titolo azionario ha perso oltre il 97% negli ultimi 3 anni; vista l’elevata volatilità il consiglio è di prestare molta attenzione e aprire solo posizioni speculative su questo titolo azionario.

Time frame settimanale

Le linee oblique rosse rappresentano i livelli di Running Bisector; le linee orizzontali i livelli de La Nuova Legge della Vibrazione. Sulla sinistra è mostrato il volume per ciascun livello di prezzo. Il pannello intermedio riporta il segnale di BottomHunter. Il minimo sul time frame considerato è segnato quando è uguale a 1. Il pannello dei volumi mostra il volume scambiato per ciascuna barra confrontato con una media mobile esponenziale zero lag a 20 periodi. Nel pannello inferiore è mostrato lo Swing Indicator che mostra i segnali al rialzo e al ribasso sullo strumento in questione.