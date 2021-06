Finalmente si può viaggiare ma rispettando sempre le dovute precauzioni per non essere infettati dal coronavirus. C’è chi usa l’auto, il treno, l’aereo per raggiungere la meta estiva.

Ma ora inizia a farsi largo una nuova moda: i più evoluti sono pronti a viaggiare servendosi di una casa itinerante. Si tratta di una esperienza unica sfruttando il motorhome capace di non far rinunciare ai propri confort.

A primo impatto il pensiero va ad una vacanza in camper. Invece questo tipo di mezzo itinerante ha molte differenze dai soliti autocaravan. Il concetto è identico ma differisce per design e spazi più ampi poiché la cabina di guida è un corpo unico con l’ambiente abitativo.

Occhio alla tasca

Viaggiare in motorhome ha un costo più elevato rispetto ai tradizionali camper e caravan. Il motivo è semplice perché il confort è molto alto per la presenza di servizi al pari di un’abitazione accessoriata.

Dunque spostarsi a bordo del motorhome è sicuramente per pochi ma l’esperienza a bordo di una casa mobile permette di vivere esperienze magnifiche.

I pregi

Solitamente gli autocaravan classici non hanno vetrate panoramiche, nel caso del motorhome gli occupanti la cellula abitativa hanno la possibilità di ammirare il panorama lungo ogni chilometro del tragitto.

La tendenza del motorhome supera il costo

L’abbiamo detto in precedenza, fare le vacanze a bordo di questa abitazione lusso su quattro ruote ha un costo non da poco. Nonostante ciò gli Esperti del settore sono fiduciosi perché le prenotazioni fioccano.

Infatti le società che fittano le motorhome hanno avuto un evidente aumento del volume d’affari e non siamo ancora nel pieno dell’estate. I turisti vogliono scorrazzare in lungo e largo lo Stivale ma con sicurezza evitando luoghi affollati.

Confort assicurato

Effettivamente si viaggia comodi, in piena sicurezza e si può sostare dove si vuole, facendo attenzione alle aree in cui è vietato campeggiare. Perciò i più evoluti sono pronti a viaggiare servendosi di una casa itinerante perché hanno unito l’utile al dilettevole.