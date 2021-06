Quanto è bella la casa luminosa ed esposta al sole per quasi o tutta la giornata. Vero, anzi, verissimo ma forse meno in questi caldissimi mesi estivi. Se il ragionamento vale d’inverno per approfittare di tutta la luce possibile e risparmiare sulla bolletta. Se siamo contenti anche in primavera per approfittare della luce e dell’aria della nuova stagione l’estate ci mette in difficoltà. E se noi possiamo in qualche modo ripararci con tende e aria condizionata che dire delle nostre piante? O le spostiamo continuamente o rischiamo di vederle deperire a meno di non avere cactus e piante grasse desertiche. Ecco allora tre piante meravigliose che sopravvivono e fioriscono anche col balcone sempre al sole e perfette per un balcone tropicale.

Tre piante meravigliose che sopravvivono e fioriscono anche col balcone sempre al sole

Partiamo nel nostro particolare viaggio con una pianta quasi sconosciuta ma che ci sarà capitato di vedere sola e abbandonata negli angoli dei vivai: la Gaura Lindheimeri. Non ci spaventi il suo nome così complicato che deriva dal nome del botanico anglo-tedesco che l’ha per primo incrociata. È molto ricercata ma nello stesso tempo una vera e propria roccia in grado di reggere il sole h24. Steli lunghi e affascinanti e meravigliosi fiori rosa sono le sue caratteristiche esteriori. È in credibile ma cerca proprio il caldo per continuare a fiorire mentre all’ombra deperisce.

La Tagete o Garofano indiano

Ecco una pianta facile da coltivare e robustissima: la Tagete o Garofano indiano spesso usata per abbellire le aiuole. Fluorescenze gialle e arancioni per questi fiori intensi e fitti che amano il sole alla follia ma temono il vento. Splendidi sia in vasi a terra che sospesi doneranno al nostro balcone un fascino rustico ma vivace.

Non è la margherita e si chiude al tramonto

Chiudiamo la nostra rassegna con quella che molti reputano una margherita ma invece è la Gazania. Fiori molto più grandi e bellissimi con tonalità che ci faranno davvero innamorare. La Gazania ama il sole diretto e fiorisce praticamente da marzo a ottobre. Bellissima anche nella sua abitudine di aprirsi all’alba e richiudersi al tramonto.

