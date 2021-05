Le ultime sedute del mese in corso potrebbero aver un impatto molto importante sul futuro di questo titolo azionario. Infatti, la chiusura di maggio potrebbe far triplicare il valore delle azioni Health Italia.

Come si vede dal grafico mensile sono ormai 6 mesi che le quotazioni stanno cercando di forzare al rialzo il primo ostacolo lungo il percorso rialzista in area 2,05 euro. I nodi, però, stanno arrivando al pettine visto che nei due mesi precedenti abbiamo avuto prima un segnale rialzista del BottomHunter e successivamente un segnale di acquisto dello Swing Indicator. Qualora la chiusura di maggio dovesse definitivamente far decollare la proiezione rialzista il I obiettivo di prezzo si troverebbe in area 3,13 euro, mentre la massima estensione rialzista si troverebbe in area 6,59 euro per un potenziale rialzista superiore al 200%.

Come accorgerci che la proiezione rialzista è fallita e che le quotazioni potrebbero tornare al ribasso?

In questo ci viene in aiuto il time frame settimanale. Come si vede dal grafico la tendenza in corso è rialzista, ma la resistenza in area 2,14 euro sta frenando l’ascesa delle quotazioni. Viceversa, il supporto in area 1,996 euro ne sta frenando la discesa. Una chiusura settimanale inferiore a 1,996 euro farebbe accelerare al rialzo e vanificare gli sforzi dei rialzisti.

Due dati prima di concludere questo report. Nel corso degli ultimi cinque anni Health Italia ha sempre avuto una performance al suo settore di riferimento. Inoltre gli indicatori basati sui multipli di mercato esprimono una forte sopravvalutazione del titolo ai livelli attuali.

Il titolo Health Italia (MIL:HI) ha chiuso la seduta del 21 maggio a 2,04 euro in rialzo dello 0,49%.

Time frame settimanale

Le linee oblique rosse rappresentano i livelli di Running Bisector; le linee orizzontali i livelli de La Nuova Legge della Vibrazione. Sulla sinistra è mostrato il volume per ciascun livello di prezzo. Il pannello intermedio riporta il segnale di BottomHunter. Il minimo sul time frame considerato è segnato quando è uguale a 1. Il pannello dei volumi mostra il volume scambiato per ciascuna barra confrontato con una media mobile esponenziale zero lag a 20 periodi. Nel pannello inferiore è mostrato lo Swing Indicator che mostra i segnali al rialzo e al ribasso sullo strumento in questione.

Time frame mensile

