L’ultimo volta che ci siamo occupati di questo titolo è stato a maggio, quando in una sola seduta ha guadagnato circa il 40%. La settimana successiva ha visto un altro rialzo di circa il 40%, ma poi la fiamma si è spenta ed è partito un ribasso che potrebbe essere arrivato al capolinea. Quindi, le azioni Gequity sono pronte per partire per un nuovo prepotente rialzo. Andiamo a discutere in dettaglio il perché di questa nostra conclusione.

Come si vede dal grafico, il gap che si è creato tra le due settimane da record adesso è stato chiuso. L’eventuale futuro rialzo, quindi, potrebbe partire da basi più solide.

La cosa più interessante, però, è che la proiezione ribassista in corso ha raggiunto il suo III obiettivo di prezzo in area 0,0416 euro. La probabilità che si possa andare molto oltre il livello individuato da questo obiettivo è piccola. Quindi, ci si aspetta quanto meno un rimbalzo delle quotazioni. Per un rialzo più duraturo, invece, sarebbe necessaria una chiusura settimanale superiore a 0,0446 euro accompagnata da un segnale di acquisto del BottomHunter e/o dello Swing Indicator. Qualora si dovesse partire al rialzo gli obiettivi sarebbero molto interessanti. Quello più vicino, infatti, passa per 0,077 euro, mentre il II e il III obiettivo passano, rispettivamente, per area 0,11 euro e 0,15 euro, rispettivamente.

Dal punto di vista della valutazione il fair value è stato calcolato essere pari a circa 0,15 euro, per cui il potenziale rialzista è molto grande. Gli altri indicatori, invece, esprimono una forte sopravvalutazione. Prestare, quindi, molta attenzione a quanto accadrà nelle prossime settimane.

La prudenza sul titolo è alimentata anche dal fatto che Gequity è inserito nella black list della Consob. Con riferimento all’ultimo aggiornamento, pubblicato a fine maggio 2021, notiamo come la posizione finanziaria netta del gruppo sia in leggero peggioramento.

Le azioni Gequity sono pronte per partire per un nuovo prepotente rialzo: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Gequity (MIL:GEQ) ha chiuso la seduta del 9 agosto in rialzo del 2,44% rispetto della seduta precedente a quota 0.042 euro.

Time frame settimanale