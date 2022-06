L’ultimo anno è stato particolarmente difficile per questo titolo azionario che ha perso circa il 70% risultando essere il peggiore del suo settore di riferimento. Per la cronaca, però, va detto che tutti i titoli si questo settore hanno chiuso l’ultimo anno di contrattazioni al ribasso. Il migliore, cioè quello che ha perso meno, è stato Copernico.

Nonostante questo pregresso le azioni Gequity potrebbero essere vicine alla svolta rialzista. Si stanno, infatti, avvicinando all’importantissimo supporto costituito dall’obiettivo più probabile del ribasso in corso, area 0,014 euro (I obiettivo di prezzo). Su questo livello si potrebbe concretizzare una ripartenza al rialzo. Tuttavia, va anche considerato lo scenario che il supporto possa cedere. In questo caso il titolo Gequity potrebbe dirigersi verso l’obiettivo più probabile successivo in area 0,0042 euro.

La tenuta del supporto, invece, potrebbe anche spingere le quotazioni al rialzo. Una conferma in tal senso si avrebbe con una chiusura settimanale superiore a 0,0186 euro con obiettivo più probabile in area 0,0238 euro.

Avvertenze sul titolo Gequity

La capitalizzazione del titolo è di poco superiore agli 8 milioni di euro e gli scambi giornalieri molto ridotti. Ragion per cui c’è il rischio di elevata volatilità con conseguente aumento della probabilità di rimanere incastrati in posizioni in perdita.

Il controvalore scambiato settimanalmente si aggira intorno ai 50.000 euro, che vuol dire giornalmente meno di 10.000 euro. Si comprende, quindi, come con piccole somme si possano determinare forti escursioni di prezzo. Questa criticità è evidente se si considera la volatilità del titolo. Gequity, infatti, è più volatile del 90% dei titoli italiani negli ultimi 3 mesi, muovendosi tipicamente di +/- 13% a settimana.

Una nota statistica: la probabilità che una seduta di Borsa sul titolo Gequity non veda scambi è di poco inferiore al 3%. Sale, invece, all’8,5% la probabilità che gli scambi sul titolo si concentrino solo nella fase dell’asta di apertura o di chiusura.

Infine, ricordiamo che Gequity è inserito nella black list della Consob. Con riferimento all’ultimo aggiornamento, pubblicato a giugno 2022, notiamo come la posizione finanziaria netta del gruppo sia rimasta costante nel corso degli ultimi mesi con piccolissime variazioni al ribasso.

Le azioni Gequity potrebbero essere vicine alla svolta rialzista: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Gequity (MIL:GEQ) ha chiuso la seduta del 17 giugno in ribasso del 2,43% rispetto della seduta precedente a quota 0.0162 euro.

Time frame settimanale

