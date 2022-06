Il Sole al solstizio d’estate il 21 giugno segna la rivincita per questi segni zodiacali che sapranno cogliere al volo grandi opportunità

Il 21 giugno è il momento del solstizio d’estate che annuncia ufficialmente l’ingresso della bella stagione. La parola solstizio significa Sole che sta, Sole che si ferma. Infatti è proprio quello che il Sole sembra fare, arrestare il suo cammino.

Nel corso degli anni gli uomini hanno sempre dato un significato importante ai momenti che indicano i cambi di stagione e hanno salutato l’arrivo dell’estate con rituali che sopravvivono ancora oggi. Il più famoso si ripete ogni anno a Stonehenge, dove migliaia di persone aspettano il sorgere del Sole per godere del meraviglioso spettacolo che i raggi della nostra stella creano tra le rovine del sito archeologico. Anche nel Tirolo c’è la tradizione dei falò con cui gli abitanti del luogo, dopo il tramonto, illuminano le montagne di rosso e arancione creando un’atmosfera decisamente affascinante.

Un nuovo inizio

Il Sole al solstizio d’estate il 21 giugno indica il cambiamento, la rivincita, un nuovo inizio. Come impatterà sui segni zodiacali?

L’estate arriva a passo di danza per il Leone, il segno che ha avuto nel 2022 un percorso fortunato ma pieno di ostacolati. Ora è il momento del riscatto, il momento in cui le promesse potranno finalmente trasformarsi in opportunità. Sul lavoro sono in campo progetti ambiziosi e possibilità di promozioni, ma occorrono determinazione e senso pratico. Non bisogna lasciarsi distrarre da sogni irraggiungibili ma concentrarsi su progetti realizzabili e concreti e la fortuna non mancherà di stare al nostro fianco. In amore si sono avuti momenti di burrasca che hanno pesato sul rapporto come macigni ma ora è il momento della riappacificazione soprattutto nelle coppie stabili. Per i single ci saranno incontri interessanti e intensi, magari non destinati a durare a lungo ma che lasceranno un dolce ricordo.

Aria di cambiamento anche per la Bilancia. Anche questo segno esce da momenti di grande difficoltà e da situazioni conflittuali. In amore la prima parte del mese è stata segnata da atteggiamenti rancorosi e musi lunghi. Difficoltà a comunicare come non mai con la dolce metà e con il resto della famiglia. Ma ora è il momento di mettere da parte le incomprensioni e di tornare a respirare aria serena. Le stelle consigliano un bel viaggio rilassante che rende più intense le emozioni e riporta la pace nei cuori. Sul lavoro si profilano buone opportunità per chi si occupa di attività in proprio. Importanti accordi a lungo rimandati potrebbero concludersi felicemente proprio a fine mese. Poche novità in vista per chi ha un lavoro dipendente.

Per tutti le finanze non saranno poi così male e ci sarà il giusto gruzzoletto per programmare una bella vacanza in un posto che da tanto tempo desideravamo raggiungere. Le stelle consigliano prudenza e cautela.

