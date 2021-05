A fine marzo ci eravamo lasciati con un report del nostri Ufficio Studi dal titolo La chiusura di marzo potrebbe lanciare GEOX verso un rialzo con un massimo potenziale del 300%. Siamo arrivati a fine maggio e possiamo affermare che dopo anni di ribasso le azioni GEOX nei prossimi mesi potrebbero triplicare il loro valore.

La chiusura di aprile e, ancora di più, lo sviluppo del mese di maggio hanno messo le ali alle quotazioni che si sono lasciate alle spalle la prima resistenza lungo il cammino rialzista in area 0,8 euro. Aumentano, quindi, le possibilità che le quotazioni si possano dirigere verso gli obiettivi indicati dalle linee tratteggiate rosse sul time frame mensile.

A parte la massima estensione che vede un potenziale rialzo del 300% circa rispetto ai livelli attuali, anche il raggiungimento del I obiettivo di prezzo in area 1,34 euro implicherebbe un rialzo superiore al 50%. Segnali di debolezza si avrebbero solo nel caso di una chiusura mensile inferiore a 0,8 euro.

Dal punto di vista della valutazione è interessante confrontare il fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow, con le attuali quotazioni. Si scopre, infatti, che le azioni GEOX sono sottovalutate del 140% circa.

Se, invece, si passa alla valutazione basata sui multipli degli utili GEOX risulta essere fortemente sopravvalutata. Giudizio confermato dagli analisti che hanno un consenso medio mantenere e un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 17% circa.

Dopo anni di ribasso le azioni GEOX nei prossimi mesi potrebbero triplicare il loro valore: Le indicazioni dell’analisi grafica

l titolo GEOX (MIL:GEO) ha chiuso la seduta 26 maggio a quota 1,088 euro in ribasso dello 1,98% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

Le linee oblique rosse rappresentano i livelli di Running Bisector; le linee orizzontali i livelli de La Nuova Legge della Vibrazione. Sulla sinistra è mostrato il volume per ciascun livello di prezzo. Il pannello intermedio riporta il segnale di BottomHunter. Il minimo sul time frame considerato è segnato quando è uguale a 1. Il pannello dei volumi mostra il volume scambiato per ciascuna barra confrontato con una media mobile esponenziale zero lag a 20 periodi. Nel pannello inferiore è mostrato lo Swing Indicator che mostra i segnali al rialzo e al ribasso sullo strumento in questione.

Time frame mensile