Per gli investitori non è ancora arrivato il momento di fare scelte definitive sul titolo ENI-proiezionidiborsa.it

Nelle ultime settimane le quotazioni del petrolio hanno mostrato un’accentuata debolezza che si è trasferita sui titoli del settore. Anche il titolo del cane a sei zampe ha sofferto, ma sembrerebbe che le cose stiano cambiando. Le azioni ENI sono pronte ad aggiornare i massimi storici? Le indicazioni che arrivano dal grafico sono ambigue e il rischio di rimanere intrappolati in posizioni in perdita dopo un falso segnale è molto elevato.

Quali sono i punti di forza e di debolezza del cane a sei zampe?

La società presenta un’interessante sottovalutazione in termini dei multipli di mercato. Inoltre, qualunque sia l’indicatore utilizzato le azioni ENI risultano essere sottovalutate. Ad esempio, il rapporto “enterprise value to sales” è di 0,51 per l’anno 2023. Uno dei più bassi di tutta Piazza Affari. Tra gli altri punti di forza c’è l’interessante rendimento del dividendo che dopo i recenti ribassi è superiore al 7%.

Anche gli analisti sono ottimisti sul titolo. Nell’ultimo anno, infatti, gli analisti hanno sia regolarmente rivisto al rialzo le stime sul fatturato della società che le previsioni di utili per azione. Il prezzo obiettivo medio, poi, esprime una sottovalutazione di circa il 25%.

Tra i punti di debolezza, invece, c’è la debole crescita attesa per i prossimi anni da parte degli analisti.

Le azioni ENI sono pronte ad aggiornare i massimi storici? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo ENI (MIL:ENI) ha chiuso la seduta del 17 maggio a quota 13,396 €, in rialzo dell’1,25% rispetto alla seduta precedente.

Dopo il ribasso dell’11 maggio le quotazioni si sono mosse all’interno di questa candela. Conseguentemente la situazione è molto incerta e prona a falsi segnali. Per capire la difficoltà del momento, basti pensare che al momento convivono sul grafico due proiezioni opposte, una rialzista (linea tratteggiata) e una ribassista (linea continua). A questo punto per essere sicuri che una delle due abbia preso il sopravvento sarebbe meglio attendere delle conferme.

In quest’ottica i livelli chiave da monitorare con attenzione sono 13,046 € e 13,912 €. La rottura di quest’ultimo livello potrebbe aprire le porte al raggiungimento di area 15 € definendo nuovo massimi storici.

Articoli che potrebbero interessarti

Questo di oggi sui mercati è stato un segnale interessante!

Cosa fare con azioni che hanno dato un segnale ribassista in una tendenza rialzista?