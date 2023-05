5 modi alcuni poco conosciuti, per guadagnare anche oltre il 10% partendo da soli 1.000 euro

Anche con l’investimento di soli 1.000 euro e una giusta strategia si può ottenere buon rendimento e guadagnare molto. Ecco alcune idee per investire anche un piccolo capitale e sfruttare le opportunità del mercato. Ecco 5 modi alcuni poco conosciuti per guadagnare anche oltre il 10%.

Molte persone tengono 1.000 euro oppure 2.000 euro o anche cifre maggiori sul conto perché non sanno come investire. Oppure perché pensano che un piccolo capitale investito non renda nulla, quindi non vale la pena investirlo. E allore meglio lasciarlo sul conto. Mossa sbagliata! Se hai a disposizione 1.000 euro da investire e vuoi farli fruttare hai diverse possibilità a tua disposizione. Di seguito scoprirai alcune idee per investire anche piccolo risparmio e guadagnare molto. Basta impiegare il denaro in modo intelligente.

5 modi alcuni poco conosciuti per investire anche solo 1.000 euro e guadagnare

Partiamo dall’analizzare le opzioni di investimento che offrono una garanzia di rendimento, come obbligazioni, titoli di Stato, i Buoni postali e i conti di deposito. Le obbligazioni sono titoli di debito emessi da enti pubblici o privati, che pagano una cedola periodica e restituiscono il capitale alla scadenza. I titoli di Stato, come BOT o BTP, sono obbligazioni emesse dallo stato italiano o da altri paesi, che hanno il vantaggio di essere molto sicuri e liquidi.

I Buoni postali sono titoli di risparmio emessi da Poste Italiane, che offrono un rendimento fisso in genere crescente. I conti di deposito sono conti bancari che offrono un interesse garantito a volte molto elevato ma fronte del vincolo del capitale. Questi strumenti hanno il vantaggio di essere accessibili con 1.000 euro ma anche con meno. Per esempio si può investire in Buoni postali anche a partire da 50 euro. Purtroppo a una garanzia di guadagno corrisponde un basso rendimento.

Investimenti speculativi per provare a mettere il turbo ai 1.000 euro: le azioni

Una delle opzioni più classiche e popolari per investire 1.000 euro è quella di comprare azioni di società quotate in Borsa. Le azioni sono titoli che rappresentano una quota del capitale di un’impresa e che permettono di partecipare ai suoi utili e alla sua crescita. Investire in azioni può essere molto vantaggioso se sai scegliere le aziende giuste, quelle che hanno un buon potenziale di sviluppo.

Tuttavia, investire in azioni comporta anche dei rischi, legati alla volatilità dei prezzi. Per avere una maggiore probabilità di guadagno è consigliato investire con un orizzonte temporale abbastanza lungo, almeno di 5 anni. Il che non significa che non si possa guadagnare anche in un periodo minore. Tuttavia la statistica suggerisce che più a lungo si tengono le azioni e maggiore è la probabilità di guadagno.

Una valida alternativa alle azioni: gli Exchange Traded Fund

Chi non ha il tempo o le competenze per selezionare le singole società, puoi optare per gli ETF azionari. Gli ETF sono fondi che replicano l’andamento di un indice di Borsa, come il FTSE MIB o il S&P 500. Oppure replicano l’indice di un settore economico, come quello bancario, dei tecnologici, delle aziende green o di Borse di aree geografiche specifiche, come quelle emergenti.

Quindi gli Exchange Traded Fund permettono di investire in un paniere di azioni con una sola operazione. Gli ETF hanno il grandissimo vantaggio di offrire una ampia diversificazione di investimento con un solo strumento. Inoltre, sono facilmente negoziabili sul mercato secondario di Borsa, come le azioni.

Investimenti alternativi con elevata probabilità di guadagno ma anche con qualche rischio di perdite

Tra i 5 modi alcuni poco conosciuti per guadagnare, si annoverano anche il P2P, o peer-to-peer lending e il crowdfunding immobiliare. Il P2P è una forma di prestito tra privati, che avviene tramite piattaforme online che mettono in contatto chi ha bisogno di denaro e chi vuole investirlo. I finanziamenti P2P permettono di prestare i tuoi 1.000 euro a diversi soggetti, che possono essere privati o imprese. Gli interessi su questi prestiti possono arrivare anche al 10% annuo.

Il crowdfunding immobiliare è una forma di investimento che permette di finanziare progetti legati al settore immobiliare. Esistono due tipi principali di crowdfunding immobiliare: il lending e l’equity. Il lending consiste nel prestare denaro a chi realizza il progetto e ricevere in cambio degli interessi. L’equity consiste nel comprare una quota del capitale della società che realizza il progetto e ricevere in cambio dei dividendi o una plusvalenza in caso di vendita. Esistono molte piattaforme online, alcune autorizzate anche da Consob, per partecipare ai progetti immobiliari, anche a partire da investimenti di 500 euro. I guadagni possono superare il 10% all’anno.

Chi vuole avere una garanzia di guadagno, oggi può puntare anche a rendimenti interessanti. Alcune BTP o conti di deposito offrono interessi molto elevati. Chi volesse rischiare di più, alcuni ETF negli ultimi anni hanno offerto performance davvero da urlo.