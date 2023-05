Pancia piatta e gambe snelle e scolpite alla vigilia dei 50 anni: ecco i segreti di Penelope Cruz 

Dopo i 40 anni si può avere ancora un fisico snello e scolpito. Non servono enormi sacrifici. Basta sapere mixare il giusto allenamento e avere un po’ di disciplina a tavola. La bellissima attrice spagnola Penelope Cruz ha 49 anni compiuti e sfoggia una bella pancia piatta e gambe snelle da far invidia. Ecco i suoi segreti per questo risultato strepitoso!

Una volta compiuti i 40 anni, molte donne si lasciano andare alla pigrizia. Molte prendono proprio l’età come scusa per non impegnarsi più né a tavola né in palestra. Ma chi l’ha detto che a 40 anni si è ormai vecchie? Per mantenersi in forma non ci sono limiti di età. Anzi, sana alimentazione e attività regolare dovrebbero essere la base della quotidianità di tutti, indipendentemente dal genere e dall’età anagrafica. Premesso ciò, oggigiorno, le quarantenni sono giovani donne nel pieno della loro maturità e bellezza. Ne abbiamo tantissimi esempi da poter citare. Da prendere come riferimento è ad esempio l’esplosiva Jill Cooper , che di anni ne ha ben 50!

In questo articolo vedremo cosa fa per mantenersi in forma la stupenda Penelope Cruz. Famosa attrice e modella spagnola che ha compiuto i 49 anni ed ha alle spalle anche 2 gravidanze.

Pancia piatta e gambe snelle e scolpite

Alla vigilia del mezzo secolo di età, la bella attrice spagnola sfoggia una bella pancia piatta e gambe filiformi. Molte potranno pensare che sia tutto merito di Madre Natura. In effetti, una piccola percentuale di genetica c’è. Ma a fare poi tutto il resto sono impegno, costanza e dedizione.

Prima di avere figli, Penelope Cruz faceva molto lavoro di cardio e si allenava con i pesi. Oggi, invece, almeno 2 volte a settimana, pratica il Bikram yoga, una particolare tipologia di yoga che si svolge in una stanza riscaldata. Inoltre, seguita dal Personal Trainer Gunnar Peters, Penelope Cruz, ama gli esercizi che combinano l’allenamento cardio e di forza, così da ottimizzare anche i tempi. Per allenare gambe e braccia allo stesso tempo, la Cruz pratica spesso anche il nuoto. Inoltre, il suo esercizio preferito è il twisting lunge, che allena gambe e addominali in contemporanea. In pratica, si tratta di affondi lunghi. Durante la fase di discesa, si esegue una torsione del busto prima da un lato e poi dall’altro così da stimolare la zona del core.

La dieta che segue l’attrice

Per avere pancia piatta e gambe snelle e scolpite, oltre all’allenamento, Penelope Cruz sta attenta anche a tavola. L’attrice spagnola però non segue schemi alimentari molto rigidi o particolari. Si affida alla sana e semplice dieta mediterranea. Ciò si traduce quindi in abbondanti portate di frutta e verdura di stagione, cereali integrali, proteine magre provenienti soprattutto da pesce e legumi. Poca carne e moderazione anche con i formaggi.

Per condire usa del buon olio EVO a crudo. Inoltre, per fare il pieno di grassi “buoni”, arricchisce spesso le sue ricette con noci e avocado fresco.

Durante il giorno beve molta acqua e si limita ad un calice di vino a pasto.