In questo articolo affrontiamo una situazione che spesso gli investitori si trovano ad affrontare sui mercati azionari: cosa fare con azioni che hanno dato un segnale ribassista in una tendenza rialzista? La risposta non è semplice in quanto dal contesto all’interno del quale il segnale è scattato. Andiamo, quindi, a considerare il caso di Generali Assicurazioni e Mediobanca.

Le azioni Generali Assicurazioni sono alle prese con resistenze storiche: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Generali Assicurazioni (MIL:G) ha chiuso la seduta del 16 maggio a quota 18,77 €, in ribasso dello 0,50% rispetto alla seduta precedente.

Partiamo da un dato certo. In un contesto complicato come quello degli ultimi anni, le azioni Generali Assicurazioni sono riuscite nel 2022 a chiudere il migliore bilancio della storia: 6,5 miliardi di euro di utili che hanno consentito di attribuire un dividendo di 1,16 € ad azione, in crescita di oltre l’8% rispetto a quello dello scorso anno. Utili record, rendimento del dividendo oltre il 6% e massimi storici.

Adesso, però, si trovano ad affrontare la resistenza in area 19,21 € che da alcune settimane sta frenando la crescita del titolo. Il suo superamento, quindi, potrebbe essere decisivo per il raggiungimento degli obiettivi oltre area 20 €. Viceversa, il suo mancato superamento potrebbe spingere le quotazioni nuovamente al ribasso verso area 17 €. Una conferma in tal senso potrebbe arrivare da una chiusura giornaliera sotto area 18,24 €.

Cosa fare con azioni che hanno dato un segnale ribassista in una tendenza rialzista nel caso di Mediobanca?

Il titolo Mediobanca (MIL:MB) ha chiuso la seduta del 16 maggio a quota 9,828 €, in rialzo dello 0,84% rispetto alla seduta precedente.

La tendenza in corso è rialzista mentre tutti gli indicatori sono tutti impostati al ribasso. Lo spartiacque che potrebbe allineare i due aspetti passa per area 9,588 €. Una chiusura sotto questo livello, infatti, farebbe invertire al ribasso la tendenza in corso. Viceversa, la sua tenuta potrebbe tra qualche seduta portare al rialzo anche gli indicatori e spingere le quotazioni verso gli obiettivi indicati in figura.

Nel caso in cui si dovesse andare al ribasso potrebbe essere probabile un ritorno in area 8,5 €.

Articoli che potrebbero interessarti

Due tra le peggiori azioni bancarie da inizio anno sostengono il Ftse Mib: svolta rialzista in arrivo?

Interessante segnale di acquisto per STMicroelectronics: nuovi massimi annuali in arrivo?