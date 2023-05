Sui se e sui ma non sono mai state costruite basi importanti di qualunque cosa. Proprio ieri su queste pagine dicutevamo di quale potesse essere il detonatore che dovrebbe far uscire i prezzi da questa lunga fase laterale in corso dagli inizi di aprile. Cosa attendere? Un dato economico, un meeting delle Banche centrali, una particolare notizia politica? Che si vada o meno in crisi con il tetto del debito pubblico americano? A parer nostro queste sono e rimarranno solo elucubrazioni mentali che non servono se non a far perdere del tempo, e a far perdere di importanza le cose che realmente contano sui mercati. A cosa ci riferiamo? Semplice, ai prezzi e ai loro grafici! Frattanto questo di oggi sui mercati è stato un segnale interessante!

Debito pubblico americano

Tutti coloro che si spaventano leggendo il termine shutdown devono sapere che ogni anno in questo periodo le forze politiche americane devono decidere se accordarsi o meno sullo sforamento del tetto del debito pubblico. Se scadono determinati termini alcune attività degli uffici federali vengono chiuse e le loro funzioni annullate fino a quando non si troverà una soluzione. La brutta notizia è questa, la buona notizia è che l’accordo lo devono trovare per forza! Fanno businesse non fanno politica! Siamo stati molto semplici, ma più o meno è quello che accade e accadrà. C’è da sapere poi che gli Stati che hanno sovranità monetaria come gli USA, poichè possono stampare moneta all’infinito non rischiano il fallimento. Quindi, quando leggete queste baggianate in giro fatevi una bella risata.

Cosa è successo quando in passato so è verificato lo shutdown? A volte i mercati se ne sono fregati, altre sono scesi di qualche punto percentuale (pochissime volte).

E quest’anno cosa accadrà? L’anno prossimo si dovrà rivotare per la Presidnexza americana, e Joe Biden che vuole essere rieletto farà essenzialmente due cose:

farà di tutto che la politica sia accomodante per far salire i mercati azionari il più possibile;

eviterà qualsiasi frizione con l’elettorato.

Per questi motivi nella storia, il terzo anno del ciclo americano ha visto quasi il 100% delle volte salire i mercati azionari di diversi punti percentuali.

Riteniamo che anche stavolta sarà così. Infatti i nostri calcoli ci fanno ritenere che Wall Street quest’anno psosa salire di molto, anche del 20/25%. Poi vedremo se sarà o meno così.

Questo di oggi sui mercati è stato un segnale interessante! Spieghaimo il perchè

Alle ore 16:22 della giornata di contrattazione del 17 maggio abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

15.987

Eurostoxx Future

4.314

Ftse Mib Future

26.920

S&P500

4.120,95.

I mercati azionari spesso prima di prendere una direzione, ed uscire da una fase laterarle, generano un falso segnale. Oggi si è partiti bassi e sembra che si voglia chiudere verso il range alto dei prezzi. Vedremo se sarà così o meno, ma se lo scenario verrà confermato, continuerà a essere confermata la nostra previsione di un rialzo fino al 4 agosto.

Frattanto, continueremo a proiettare rialzi fino a quando si assisterà a chiusure giornaliere superiori a:

Dax Future

15.628

Eurostoxx Future

4.229

Ftse Mib Future

26.295

S&P500

4.049.

