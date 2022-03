La società agli inizi di marzo ha pubblicato la semestrale relativa al primo semestre 2021/2022 (la società chiude il bilancio al 30 giugno). I risultati non sono stati brillantissimi. I ricavi lordi sono stati 55,52 milioni di euro, in flessione del 32,6% rispetto agli 82,38 realizzati nello stesso periodo dell’esercizio precedente. In forte calo anche il margine operativo lordo, che è sceso a 19,72 da 35,61 milioni di euro (-44,6%), con una marginalità del 35,6%. Inoltre, Digital Bros ha terminato il periodo in esame con un utile netto di 10,39 milioni di euro, rispetto ai 15,85 dei primi sei mesi dell’esercizio precedente.

Infine, anche la posizione finanziaria netta ha subito una battuta di arresto. Infatti, è stata positiva per 18,23 milioni di euro, rispetto ai 38,25 registrati al 30 giugno 2021.

Nonostante questi dati non proprio eccezionali, le quotazioni hanno reagito al rialzo. Quindi, dopo la battuta di arresto dovuta alla guerra questo potrebbe essere il momento giusto per il rialzo delle azioni Digital Bros.

Come si vede dal grafico, infatti, la settimana in corso potrebbe vedere la rottura della resistenza in area 25,44 euro (I obiettivo di prezzo). In questo caso l’obiettivo più probabile diventerebbe area 30,98 euro (II obiettivo di prezzo). La massima estensione del rialzo, invece, potrebbe andare a collocarsi in area 36,52 euro.

La mancata rottura di area 25,44 euro, invece, potrebbe favorire la ripresa di una fase ribassista. In ogni caso bisognerà monitorare con molta attenzione la chiusura della settimana in corso.

Dal punto di vista della valutazione non entriamo nel dettaglio in quanto questi aspetti sono stati discussi in un precedente report. Ricordiamo solo che, come riportato su riviste specializzate, per gli analisti che coprono Digital Bros il consenso medio è mantenere con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 30% circa.

Dopo la battuta di arresto dovuta alla guerra questo potrebbe essere il momento giusto per il rialzo delle azioni Digital Bros: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo azionario Digital Bros (MIL:DIB) ha chiuso la seduta del 23 marzo a quota 26,14 euro in rialzo dello 0,08% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale