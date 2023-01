Negli ultimi cinque anni il settore media non ha dato molte soddisfazioni agli investitori. Come si può vedere dal grafico seguente, infatti, a fronte di un indice Ftse Mib che ha guadagnato circa il 20%, il FTSE Italia All-Share Media ha perso oltre il 40%. Ovviamente un grandissimo peso nella brutta performance del settore media è giocato da MFE B (ex Mediaset) che pesa molto in termini di capitalizzazione. A termine, però, della seduta del 30 gennaio, però, ci sono state delle azioni del settore media che hanno stupito tutti sul Ftse Mib. Stiamo parlando di Cairo Communication.

Le azioni del settore media che hanno stupito tutti sul Ftse Mib: le indicazioni dell’analisi grafica sul titolo Cairo Communication

Il titolo Cairo Communication (MIL:CAI) ha chiuso la seduta del 30 gennaio a quota 1,662 euro, in rialzo dello 4,79% rispetto alla seduta precedente.

Con un rialzo di circa il 5% accompagnato da un aumento dei volumi di oltre il 600%, le azioni Cairo Communication hanno spaccato confermando l’inversione rialzista già registrata qualche giorno prima. Per essere sicuri di accelerare ancora al rialzo, però, c’è un altro ostacolo che va superato e passa per area 1,734 €. Il superamento di questo ostacolo potrebbe aprire le porte al raggiungimento del prezzo obiettivo in area 2,08 € e a seguire di quello in area 2,42 €.

Un segnale di debolezza potrebbe arrivare da una chiusura giornaliera inferiore a 1, 60 €.

La valutazione del titolo

Secondo quanto riportato nelle pubblicazioni specializzate, qualunque sia l’indicatore utilizzato, le azioni Cairo Communication risultano sottovalutate. La forte sottovalutazione è confermata anche dal rapporto prezzo su fatturato. Con un valore aziendale stimato in 0,2 volte il suo fatturato del 2022, infatti, il titolo Cairo Communication è tra i più sottovalutati di Piazza Affari. Secondo questo indicatore il titolo risulta essere sottovalutato dell’80%.

Infine, secondo quanto riportato sulle riviste specializzate, la fortissima sottovalutazione è confermata dal giudizio degli analisti che hanno un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione superiore al 60% circa. Cosa ancora più importante, però, è la dispersione tra le diverse raccomandazioni che è inferiore all’1%. Ciò vuol dire che c’è una visione comune tra i vari analisti.

Letture consigliate

Quanto guadagna e come investe il giornalista, conduttore e scrittore Bruno Vespa?

Lo fai spesso ma questo gesto rende le bollette un salasso quando usi il termosifone: attento!