Cellulari economici con la migliore fotocamera da acquistare spendendo meno di 200 euro o di 300 euro

Per scattare le foto tutti utilizziamo lo smartphone. Una comodità perché sempre a portata di mano e perché in pochi secondi consente di condividerle. Inoltre la tecnologia fotografica dei telefoni ha raggiunto un livello così alto da sopperire all’assenza di una macchina fotografica. Ciò vale per i cellulari di fascia alta, ma anche quelli alla portata di tutte le tasche possono darci soddisfazione. Ecco quindi i modelli economici che scattano delle belle foto.

Per acquistare un nuovo telefonino e abbandonare quello vecchio dobbiamo valutare una serie di fattori, in primis definire un budget. Basandoci sulla cifra massima che siamo disposti a spendere andremo a valutare i modelli che rientrano in tale fascia di prezzo. A questo punto la discriminante tra un modello e l’altro saranno le caratteristiche tecniche. Dovremo considerare tra le altre cose memoria, presenza di una doppia sim, ram e fotocamera. Per quanto concerne quest’ultima dovremmo accertarci della qualità sia di quella anteriore che posteriore. Indubbiamente puntando a telefoni di fascia alta possiamo assicurarci ottime prestazioni. Ad esempio tra i 1300 euro e i 1500 euro circa si potrebbe acquistare l’iPhone 14 Pro. Tra gli 800 e i 900 euro il Samsung Galaxy s22 5g o, all’incirca per il medesimo prezzo, Google Pixel 7 Pro.

Ecco i cellulari economici con la migliore fotocamera di fascia medio-bassa

Con un budget non elevato possiamo comunque trovare degli smartphone con una discreta fotocamera. Ci faremo guidare da caratteristiche tecniche, recensioni online e confronto, così da assicurarci il modello che riteniamo il migliore. Per agevolare nella scelta abbiamo trovato alcuni modelli che costano poco e con un buon rapporto qualità prezzo circa la fotocamera. Attorno ai 220 € circa il Redmi Note 11 S, dotato di 4 fotocamere posteriori: la principale di 108 megapixel, quella gradangolare, macro e di profondità.

Dispone di autofocus, flash e fotocamera frontale di 16 MP. Honor X8, a 219 € circa, dispone di altrettante fotocamere, di cui la principale di 64 MP con flash. Quell’interna è di 8MP. Da poco presentato è Motorola Moto G73, che avrebbe un costo di 299,90 €. Doppia fotocamera di 50 MP più 8 MP, 16 MP per quella interna. Avrebbe flash, autofocus e pixel di grosse dimensioni che assicurano una maggiore luce nelle foto. Con un costo approssimativamente sui 280 € troviamo il Samsung Galaxy A23. Quadrupla fotocamera, la principale di 50 mp. Fotocamera anteriore di 8 mp, flash interno ed esterno e autofocalizzazione.

Telefoni a meno di 200 euro

Poco M5 costerebbe circa 180 €. Tripla fotocamera, di cui 50 mp la principale con messa a fuoco e sensore di prossimità ottico. Fotocamera per i selfie di 5 mp. Sui 170 € circa troviamo Oppo A54s: tripla fotocamera, primaria di 50 mp. Quella frontale di 8 mp.

Poco al di sotto di 200 € è Redmi Note 11. Nuovamente 50 mp la primaria ma con ben 4 fotocamere esterne e una per i selfie di 13 mp. Ha autofocus, flash e rilevamento volto.Tra i cellulari economici con la migliore fotocamera c’è Samsung Galaxy A13, a partire da 170 €. Per gli autoscatti dispone di 8 mp e flash, all’esterno di 50 mp più altre 3 fotocamere. Non mancano autofocus e rilevamento volti. Scelto il cellulare non ci rimarrà che trovare una tariffa telefonica conveniente e cominciare a usarlo.