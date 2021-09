Per un’adeguata cura del terrazzo e del giardino non sono sufficienti solo i fertilizzanti perché, oltre a nutrirle, sarebbe opportuno anche difendere le nostre piante. Certo, potrebbe essere una buona idea risparmiare un sacco di soldi ed avere delle piante splendide con questi fertilizzanti naturali, ma sarà tutto inutile se non preveniamo nemici esterni.

Quello di cui parleremo, nonostante il nome, è un ospite indesiderato tutt’altro che raro da trovare sulle piante di agrumi a qualsiasi latitudine. Purtroppo, potremmo ritrovarci con limoni distrutti e piante da buttare quando arriva questo insetto devastante per orto e giardino.

Non è una rarità

Nel vocabolario comune, siamo abituati ad usare l’espressione “mosca bianca” per indicare un esemplare speciale, un qualcosa che sia più unico che raro. In questo caso, la mosca bianca di cui parleremo non è una rarità e il suo nome intero è mosca bianca fioccosa degli agrumi. Appartiene alla famiglia degli aleuroididi ed è devastante per le piante, in particolare per quelle di limoni, dentro e fuori casa. Così come i pidocchi delle piante, questi insetti succhiano la linfa dalle foglie dando corso a numerosi problemi, tra cui indebolimento e conseguente necrosi della pianta. Inoltre, così come le cocciniglie, il morso della mosca bianca, trasmette infezioni che affliggeranno la pianta per sempre.

Limoni distrutti e piante da buttare quando arriva questo insetto devastante di orto e giardino

In aggiunta, in reazione ai morsi ricevuti, la pianta comincerà a secernere melata protettiva che potrebbe creare muffe, fumaggini e limitare la fotosintesi. Un chiaro segnale del fenomeno è un evidente annerimento della superficie del frutto o della pianta. Inoltre, la voracità di questi insetti non si ferma solo agli agrumi, perché potrebbero intaccare anche fiori come il ciclamino e la begonia. Allo stesso modo, sono golose di ortaggi come melanzane ma soprattutto pomodori, su cui hanno i medesimi effetti che hanno sul limone.

Dove e come trovarla

La mosca bianca ha la forma di una farfallina o piccola falena e non supera i 2 millimetri di dimensione. Il corpo è ricoperto di una sostanza collosa, simile alla cera, che le fa apparire bianche e, appunto, fioccose. Sono molto frequenti con clima caldo e umido, ad esempio nelle serre dove vengono coltivati limoni e ortaggi. Per scovare queste assassine delle piante, dovremo fare attenzione alla parte inferiore delle foglie dove le farfalline più spesso nidificano. Proprio da sotto la foglia, cominceranno il loro inesorabile lavoro di distruzione provocando debolezza e ingiallimento fino alla morte.

Sono insetti tremendamente resistenti, dunque, potremmo provare a rimuoverli manualmente dalla pianta o utilizzare trappole cromotropiche e disinfestanti appositi.

Approfondimento

