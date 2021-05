Già a marzo ci eravamo occupati di questo titolo (Un titolo azionario che potrebbe offrire una buona occasione di acquisto nelle prossime settimane) mettendo in evidenza come offrisse un’ottima opportunità di acquisto in area 8,18 euro con questo livello a giocare un ruolo molto importante per il suo futuro.

Dopo un overshoot ribassista fino in area 8,01 euro le quotazioni hanno, quindi, ripreso a salire. Per cui le azioni Cy4gate potrebbero essere sul punto di intraprendere un lungo viaggio rialzista supportate anche dal BottomHunter e lo Swing Indicator con quest’ultimo che manca solo sul time frame settimanale.

Non parliamo ancora di rialzo certo in quanto sul time frame settimanale c’è la resistenza in area 8,56 euro che sta frenando l’ascesa dei prezzi. Una chiusura settimanale superiore a questo livello farebbe letteralmente esplodere al rialzo il titolo. Viceversa una chiusura settimanale inferiore a 7,88 euro sancirebbe la continuazione del ribasso.

Tuttavia che la strada sia quella dell rialzo si intuisce anche dal time frame giornaliero. La tendenza in corso, infatti, è rialzista e solo una chiusura giornaliera inferiore a 8,30 euro la farebbe mettere da parte.

Dal punto di vista dei fondamentali il titolo azionario risulta essere fortemente sopravvalutato. Questo risultato contrasta con le raccomandazioni degli analisti che hanno un consenso medio Comprare e un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 30% circa.

Uno dei punti di forza della società è la forte crescita prevista per i prossimi anni. Inoltre l’attività della società è altamente redditizia grazie agli elevati margini netti.

Le azioni Cy4gate potrebbero essere sul punto di intraprendere un lungo viaggio rialzista: Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo azionario Cy4gate (MIL:CY4) ha chiuso la seduta del 26 maggio a quota 8,4 euro in rialzo dello 0,22%% rispetto alla chiusura precedente.

Time frame giornaliero

Le linee oblique rosse rappresentano i livelli di Running Bisector; le linee orizzontali i livelli de La Nuova Legge della Vibrazione. Sulla sinistra è mostrato il volume per ciascun livello di prezzo. Il pannello intermedio riporta il segnale di BottomHunter. Il minimo sul time frame considerato è segnato quando è uguale a 1. Il pannello dei volumi mostra il volume scambiato per ciascuna barra confrontato con una media mobile esponenziale zero lag a 20 periodi. Nel pannello inferiore è mostrato lo Swing Indicator che mostra i segnali al rialzo e al ribasso sullo strumento in questione.

Time frame settimanale