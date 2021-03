Cy4gate è un titolo azionario che potrebbe offrire una buona occasione di acquisto nelle prossime settimane. Gli scenari tracciati dall’analisi grafica, infatti, sono ben definiti sia sul time frame giornaliero che su quello settimanale.

Prima di occuparci di questo, però, andiamo a studiare i fondamentali del titolo e le sue performance storiche.

Dal punto di vista dei fondamentali il titolo azionario risulta essere fortemente sopravvalutato. Questo risultato contrasta con le raccomandazioni degli analisti che hanno un consenso medio Comprare e un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 20%.

Uno dei punti di forza della società è la forte crescita prevista per i prossimi anni. Inoltre l’attività della società è altamente redditizia grazie agli elevati margini netti.

Cy4gate è quotato solo da giugno 2020, ma la sua performance è sempre stata inferiore a quella del settore di riferimento.

Cy4gate è un titolo azionario che potrebbe offrire una buona occasione di acquisto nelle prossime settimane: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo azionario Cy4gate (MIL:CY4) ha chiuso la seduta del 19 marzo a quota 8,88 euro in ribasso dello 1,22%% rispetto alla chiusura precedente.

Time frame giornaliero

La tendenza in corso è ribassista e la chiusura del 19 marzo è stata inferiore al supporto in area 8,89 euro aprendo le porte a un ribasso almeno fino in area 8,18 euro (I obiettivo di prezzo). Questo livello potrebbe rappresentare un ottimo punto di acquisto purché si faccia scattare lo stop nel caso di chiusure giornaliere inferiori a 8,18 euro.

Un’altra possibilità per i rialzisti si avrebbe nel caso di una chiusura giornaliera superiore a 8,89 euro.

Nel caso in cui, invece, si dovesse continuare al ribasso gli obiettivi sono quelli indicati in figura.

Le linee oblique rosse rappresentano i livelli di Running Bisector; le linee orizzontali i livelli de La Nuova Legge della Vibrazione. Sulla sinistra è mostrato il volume per ciascun livello di prezzo. Il pannello intermedio riporta il segnale di BottomHunter. Il minimo sul time frame considerato è segnato quando è uguale a 1. Il pannello dei volumi mostra il volume scambiato per ciascuna barra confrontato con una media mobile esponenziale zero lag a 20 periodi. Nel pannello inferiore è mostrato lo Swing Indicator che mostra i segnali al rialzo e al ribasso sullo strumento in questione.

Time frame settimanale

La proiezione in corso è ribassista e punta agli obiettivi indicati in figura ed è supportata da un segnale di vendita dello Swing Indicator.

Solo una chiusura settimanale superiore a 9,1 euro, accompagnata da un segnale di acquisto dello Swing Indicator e/o del BottomHunter, potrebbe far ripartire al rialzo il titolo.

