Uno degli indicatori maggiormente utilizzati per determinare le azioni più sottovalutate è il rapporto prezzo su utili (PE). La forza di questo strumento è la sua semplicità. Esprime, infatti, quante volte il prezzo del titolo incorpora gli utili. Si comprende, quindi che maggiore è il PE più è sopravvalutato il titolo azionario. Ma quali sono le azioni con in più basso rapporto prezzo su utile del Ftse Mib? Le prime 10 azioni con il PE più basso, partendo dal valore più piccolo, sono: BPER Banca, Saras, Stellantis, ENI, D’Amico Int. Shipping, Banca IFIS, Tenaris, Ilimity Bank, Azimut e Leonardo. Tra questi titoli azionari quello che ha registrato la peggiore performance, con un calo del 50% circa, è Illimity Bank. Ci occuperemo, quindi, di questo titolo e delle prospettive di medio/lungo periodo.

Come si definisce il PE?

È possibile calcolare diversi valori di PE a seconda degli utili considerati. Si parla di “trailing PE” se si considerano gli utili realmente conseguiti dalla società e risultanti dall’ultimo bilancio di esercizio. Si parla, invece, di “forward PE” (o PE anticipato) quando si considerano al denominatore gli utili attesi stimati dagli analisti per il primo anno successivo al momento della stima.

La valutazione di Illimity Bank

Il rapporto trailing PE di questo titolo azionario è inferiore a 7x ed esprime una sottovalutazione di circa il 50% rispetto alla media dei suoi competitors. Se poi si considera il forward PE si scende sotto 6x facendo aumentare ancora di più la sottovalutazione.

È interessante notare che anche gli altri indicatori esprimono un livello di sottovalutazione simile che è confermato anche dalle raccomandazioni degli analisti. Il prezzo obiettivo medio, infatti, esprime una sottovalutazione del 47%.

Le azioni con in più basso rapporto prezzo su utile del Ftse Mib: il caso Illimity Bank

Il titolo Illimity Bank (MIL:ILTY) ha chiuso la seduta del 6 aprile in rialzo dell’1,82% rispetto alla seduta precedente a quota 6,155 €.

Dopo il lungo ribasso che ha caratterizzato il titolo, basta guarda alla forza relativa di Mansfield rispetto al Ftse Mib che dal giugno 2022 è in territorio negativo, le quotazioni potrebbero avere raggiunto il capolinea.

Come si vede dal grafico, infatti, il forte supporto in area 5,95 € sta resistendo da un mese alle pressioni ribassiste. Per la definitiva svolta rialzista, invece, una prima conferma si potrebbe avere con una chiusura settimanale superiore a 6,34 €. In questo caso potrebbero aprirsi le porte a una continuazione del rialzo almeno fino in area 7,12 €. La massima estensione del rialzo, invece, potrebbe andare a collocarsi in area 9,6 €.

Una chiusura settimanale inferiore a 4,93 €, invece, potrebbe far scivolare le azioni Illimity Bank fino in area 4,93 €.

