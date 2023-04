Come arredare la camera da letto secondo i coreani. 4 regole per dormire in ambienti comodi, ospitali e puliti

Le idee che arrivano da lontano possono aiutarci a scoprire rimedi inimmaginabili ai nostri problemi. Se la notte dormiamo male ripensiamo la nostra camera da letto rinnovandola. Ecco alcune idee

Molti italiani sognano di vivere in una casa coreana pur non essendo mai stati in Corea. Perché? Gli spazi minimi sono organizzati in ogni dettaglio, l’ordine permette di ottimizzare le risorse e c’è molta attenzione al benessere dell’individuo. Le case sono autentici templi in cui rilassarsi e sentirsi al sicuro. Quando pensiamo alla camera da letto, pensiamo alla stanza più importante della casa. Teniamo ai nostri segreti, al nostro sonno notturno, al riposo. Quindi arredarla nella maniera più semplice, comoda e accogliente possibile, dovrebbe essere il nostro obiettivo.

La prima regola per i coreani è quella di unire modernità e tradizione. I coreani quando ristrutturano casa cercano di mantenere le strutture originarie di pino e di restaurarle. Se vogliamo inserire il legno nella nostra camera da letto, con armadi, cassettiere o scrivanie, potremmo scegliere il pino e sfruttarne le proprietà. Così come la quercia, anch’esso resiste a muffe e funghi ed è tra i materiali più utilizzati per la mobilia.

Come arredare la camera da letto e renderla unica

La modernità nelle case coreane non manca mai. Nella camera da letto è presente il purificatore d’aria, ma anche materassini elettrici, avvolgibili elettronici per regolare luce e ombra, lampade carica smartphone, tappetti sveglia e robot pulenti. I prodotti sono numerosi e mai inutili e a nessuno di questi i coreani rinunciano volentieri.

La seconda regola per i coreani è quella di inserire oggetti che rappresentano la loro cultura. Quando arrediamo la nostra camera da letto scegliamo quindi non solo la tecnologia. Un quadro, una pianta, un tappeto, dovrebbero essere rappresentativi della nostra storia o della storia del luogo in cui siamo cresciuti o abitiamo. Questo è utile per sentirci a nostro agio, vivere questa stanza così importante nella maniera più armoniosa possibile, prendersene cura come facciamo con noi stessi. Scegliamo quindi le opere che sono alla nostra portata economica. Non è necessario fare spese folli, gli oggetti devono essere pochi e mirati.

Gestire lo spazio al meglio

Una delle idee più originali dei coreani riguarda lo spazio. Se ci stiamo chiedendo come arredare la camera da letto cerchiamo di capire se è possibile ricavare uno spazio supplementare. Molti italiani vanno pazzi per le cabine armadio. I coreani preferiscono unire la camera da letto a un piccolo salottino. È uno spazio tutto nostro in cui rifugiarci per leggere, rilassarci o ascoltare musica. Comodi divanetti, piante che assorbono umidità e infissi moderni potrebbero rendere lo spazio molto confortevole. Utilizziamolo per fare yoga e per bere una tisana rinvigorente, ameremo la nostra camera da letto come non mai.

L’ultima regola riguarda il letto. Così come in Giappone, anche in Corea è diffusa l’idea del futon. Sarebbe impossibile per noi italiani sposarla in pieno. Però riflettiamo. Dormire con letti bassi e stare vicini al pavimento, soprattutto se ne abbiamo montato uno riscaldato, potrebbe aiutarci a migliorare il sonno notturno. Il futon è molto semplice da rifare al mattino perché va solo ripiegato. Potremmo preferirlo al materasso tradizionale e sistemarlo in una struttura apposita. Teniamo presente però che il letto deve farci riposare al meglio. Questo è ciò che pensano i coreani, quindi se non possiamo fare a meno del tradizionale materasso, sarebbe meglio non cambiare.