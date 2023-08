Nell’ultima seduta della settimana scorsa il Ftse Mib ha perso oltre l’1%. Poi ci sono state delle azioni che hanno moltiplicato per 3 le perdite dell’indice principale. Stiamo parlando di Diasorin, Stellantis e STMicroelectronics che per motivi diversi hanno amplificato le perdite. Andiamo, quindi, a vedere per le azioni che hanno moltiplicato per 3 le perdite del Ftse Mib quali potrebbero essere gli scenari di breve termine.

Per il peggior titolo da inizio anno potrebbe essere in arrivo un rimbalzo: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Diasorin (MIL:DIA) ha chiuso la seduta del 11 agosto a quota 91,50 €, in ribasso del 3,56% rispetto alla seduta precedente.

Questo titolo è il peggiore da inizio anno tra le Blue Chip di Piazza Affari con un ribasso di circa il 30%. Al momento la tendenza in corso è ribassista e, come previsto in un precedente articolo, le quotazioni sono tornate sul supporto chiave in area 90 €.

La tenuta di questo livello, come già accaduto in passato, potrebbe favorire quanto meno un rimbalzo delle quotazioni. In caso contrario la discesa potrebbe continuare al ribasso secondo lo scenario mostrato in figura. Un segnale di ripresa potrebbe arrivare con il superamento in chiusura di giornata di area 98 €.

Brutto segnale ribassista di breve per le azioni Stellantis: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Stellantis (MIL:STLA) ha chiuso la seduta del 11 agosto in ribasso del 3,44% rispetto alla seduta precedente a quota 16,85 €.

Con la chiusura giornaliera inferiore al punto di inversione in area 16,812 € le quotazioni potrebbero andare incontro a un’accelerazione ribassista e andare a toccare il punto di inversione in area 15,778 €. Su questo livello la probabilità che si possa invertire al rialzo e massimo.

Un segnale rialzista, poi, potrebbe anche arrivare da una chiusura giornaliera superiore a 16,812 €.

Potrebbe essere ancora ribasso per le azioni STMicroelectronics: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo STMicroelectronics (MIL:STM) ha chiuso la seduta del 11 agosto a quota 43,13 €, in ribasso del 3,05% rispetto alla seduta precedente.

Con la chiusura giornaliera inferiore al punto di inversione in area 43,86 € le quotazioni potrebbero andare incontro a un’accelerazione ribassista e andare a toccare il punto di inversione in area 40,55 €. Su questo livello la probabilità che si possa invertire al rialzo e massimo.

Un segnale rialzista, poi, potrebbe anche arrivare da una chiusura giornaliera superiore a 43,86 €.

Per chi fosse interessato alle prospettive di lungo periodo per il titolo STMicroelectronics si rimanda all’articolo Quanto è solido un investimento di lungo periodo sul titolo STMicroelectronics?