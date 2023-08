Le due facce opposte del settore salute di Piazza Affari

Rialzo in arrivo per Diasorin e Recordati?-proiezionidiborsa.it

Da inizio anno il settore salute è uno dei peggiori di Piazza Affari con una performance del -2.2%. Le due facce opposte del settore salute che hanno contribuito a questa performance sono Diasorin e Recordati. Il primo è ancora, con una performance del -27%, il peggiore titolo azionario da inizio anno tra le Blue Chip di Piazza Affari. Il secondo, invece, si difende bene con un rialzo superiore al 12%. Entrambe, però, per una volta, alla chiusura del 4 agosto, non sono state le due facce opposte del settore salute. Hanno chiuso, infatti, sul fondo della classifica con ribassi superiori al 2,5%.

Un nuovo attacco ai supporti potrebbe essere scattato sul titolo Diasorin: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Diasorin (MIL:DIA) ha chiuso la seduta del 4 agosto a quota 95,20 €, in ribasso dell’1,89% rispetto alla seduta precedente.

Come dicevamo all’inizio, questo titolo è il peggiore da inizio anno tra le Blue Chip di Piazza Affari. Al momento la tendenza in corso è ribassista e presto le quotazioni potrebbero ritornare sul supporto chiave in area 90 €.

La tenuta di questo livello, come già accaduto in passato, potrebbe favorire quanto meno un rimbalzo delle quotazioni. In caso contrario la discesa potrebbe continuare al ribasso secondo lo scenario mostrato in figura. Un segnale di ripresa potrebbe arrivare con il superamento in chiusura di giornata di area 98 €.

Occasione di acquisto in arrivo per le azioni Recordati? Le indicazioni dell’analisi grafica

Le azioni Recordati (MIL:REC) hanno chiuso la seduta del 4 agosto a quota 43,51 €, in ribasso dello 0,87% rispetto alla seduta precedente.

Le quotazioni sono a contatto con il forte supporto in area 43,09 €. Potremmo, quindi, essere in presenza di un’importante occasione di acquisto. In caso contrario la discesa potrebbe continuare secondo lo scenario tracciato in figura.

I rialzisti, invece, potrebbero prendere il controllo della tendenza in corso nel caso di una chiusura giornaliera superiore a 45,72 €.

