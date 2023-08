Il già ricco portafoglio di Saipem si è arricchito di altri 1.700 milioni di dollari con Eni Congo e Bp. Questa notizia ha messo le ali al titolo che in una giornata tutta al ribasso per il Ftse Mib ha chiuso con un rialzo di oltre il 6%. A questo punto la domanda è fin dove potranno volare le azioni Saipem a Piazza Affari. Ricordiamo che dai massimi storici del 2012 le quotazioni hanno perso oltre il 99% e tra il 2011 e il 2022 su 12 anni ben 11 hanno chiuso al ribasso. Una situazione drammatica e difficilmente, potremmo dire anche da escludere in modo categorico, le quotazioni potranno mai rivedere livelli oltre i 100 €.

Le raccomandazioni degli analisti

Gli analisti sono abbastanza ottimisti su Saipem anche se il prezzo obiettivo medio presenta una forte dispersione. Come si vede dalla figura seguente, infatti, si passa dalla raccomandazione più pessimista che vede una sopravvalutazione di poco superiore al 6% a quella più ottimista che vede una sottovalutazione superiore al 90%. In media il titolo risulta essere sottovalutato del 40% circa.

Fin dove potranno volare le azioni Saipem a Piazza Affari? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo azionario Saipem (MIL:SPM) ha chiuso la seduta del 11 agosto in rialzo del 6,57% rispetto alla seduta precedente a 1,48 €.

Sulle prospettive di medio/lungo periodo abbiamo già parlato in un precedente articolo. Qui vogliamo concentrarci su quelli che potrebbero essere gli scenari più probabili di breve periodo.

Incominciamo col dire che era dal febbraio di questo anno che non si registrava una seduta così rialzista che, tra l’altro, ha portato alla rottura della forte area di resistenza a 1,4485 €. Nonostante questo exploit rialzista, però, la sua continuazione non è ancora garantita. Come si vede dal grafico, infatti, le quotazioni sono arrivate a contatto con area 1,151 € che già in passato, più volte, aveva frenato l’ascesa del titolo. Per le prossime sedute, quindi, sarà questo il livello chiave da monitorare. Nel caso di una sua rottura il rialzo potrebbe continuare secondo lo scenario mostrato in figura.

Un chiaro segnale ribassista, invece, potrebbe arrivare da una chiusura giornaliera inferiore a 1,4485 €.