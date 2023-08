Nel valutare il rischio associato a un cosiddetto “investimento da cassettista” un elemento che non si può trascurare è quello legato alla possibilità di un fallimento della società. Da questo punto di vista quanto è solido un investimento di lungo periodo sul titolo STMicroelectronics? La risposta nel prosieguo di questo articolo utilizzando gli indicatori mostrati nella figura seguente.

Il Fattore H Fulmer

Secondo il fattore H di Fulmer un’impresa dovrebbe essere classificata come probabile candidata al fallimento se il punteggio è inferiore a zero e dovrebbe essere classificata come non candidata se il punteggio è superiore a zero.

Nel caso specifico di STMicroelectrinics il Fattore H Fulmer è ormai stabilmente sopra lo 0 dal 2019, per cui non si ravvisano potenziali pericoli.

Springate score

Le aziende con un punteggio Springate inferiore a .862 sono classificate come “fallite”. Studi statistici hanno mostrato che questo modello ha un’accuratezza dell’83%.

Nel caso specifico di STMicroelectronics lo Springate score vale 2,16.

Indice Zmijewski

Valore di questo indice inferiori a 0,5 evidenziano una elevata probabilità di fallimento. Nel caso di STMicroelectronics vale -3,38.

Indice KZ

In questo caso maggiore è il valore maggiore è la probabilità di bancarotta, Nel caso di STMicroelectronics vale -2,32.

Beneish M-score

Questo punteggio va interpretato come segue

M-Score > – 1,78: BANDIERA ROSSA; probabile manipolazione degli utili; forte probabilità che l’azienda sia un manipolatore; grave manipolazione.

-2,22 < M-Score < -1,78: BANDIERA GIALLA; possibile manipolazione degli utili, ma l’azienda ha rapporti più affidabili quando l’M-Score è superiore a -1,78; leggera manipolazione.

M-Score < -2,22: BANDIERA VERDE; improbabile manipolazione degli utili; è improbabile che l’azienda sia un manipolatore.

Nel caso di STMicroelectronics vale -2,80.

Piotroski F-score

Il punteggio può variare tra 0 e 9 dove lo 0 è il risultato peggiore e 9 il migliore. Una società che riporta un punteggio Piotroski score tra 8 e 9 è considerasi finanziariamente molto solida.Una società che ottenga un Piotroski score tra 0 e 2 è da considerarsi finanziariamente molto debole.

Nel caso specifico di STMicroelectronics l’F-score è pari a 8.

Z-Altman score

Questo indicatore va interpretato come segue. Valore superiori a 2,99 indicano un livello di fallimento basso; tra 1,81 e 2,99 rischio di fallimento medio; inferiore a 1,81 rischio di fallimento elevato. Nel caso di STMicroelectronics lo Z-Altman score vale 6,52.

Quanto è solido un investimento di lungo periodo sul titolo STMicroelectronics?

Dall’analisi dei sette indicatori utilizzati è chiaro che solo uno evidenzia un rischio moderato di bancarotta. Possiamo, quindi, dire che il rischio di un investimento di lungo periodo sul titolo STMicroelectronics è molto basso.

Lettura consigliata

Vuoi donare una casa a tuo figlio senza pagare il notaio? Ecco come fare