Desideri una mini casa su ruote? Prezzi e regole principali da conoscere prima di un acquisto

Trovare affitti economici o acquistare un appartamento in una bella zona sono desideri che molti vorrebbero realizzare. In casi particolari, poi, si potrebbe decidere di comprare una mini casa. Sul mercato ne esistono di vario tipo, ma bisogna fare attenzione ad alcuni fattori.

In Italia seguiamo spesso serie tv e programmi di vario genere realizzati negli Stati Uniti d’America. Di conseguenza molti aspetti della nostra vita, dall’alimentazione alla moda, possono esserne influenzati.

Dai primi anni Duemila in particolare molti hanno cominciato a seguire trasmissioni in cui si vedevano realizzare e arredare delle mini case. Sembrerebbe facile comprarne una e viverci. Nella realtà possiamo utilizzare queste abitazioni seguendo alcune regole.

Desideri una mini casa su ruote? Prezzi e regole principali che è bene sapere

Le cosiddette tiny houses sono delle case molto piccole in cui possiamo trovare comodità come camera da letto, cucina e bagno. In base ai materiali usati e alla metratura il costo è variabile. Dalle prefabbricate a quelle fatte su richiesta avremo un range approssimativo tra 10.000,00 euro fino anche a quasi 100.000,00 euro.

La mini casa è ottima per girare l’Italia per una vacanza, ma anche per lavorare in smart working scoprendo nuovi posti. Bisogna sapere che la tiny house dovrebbe avere allacci removibili o essere indipendente. In questo caso dovremo dotarla di impianti particolari per acqua ed energia elettrica. Un altro aspetto da considerare è il fatto che le mini case su ruote si dovrebbero immatricolare e fornire di targa come un rimorchio (Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285). Bisognerebbe pure pagare assicurazione e bollo. Anche la propria auto dev’essere adatta allo scopo, preferendo mezzi omologati per trainare pesi importanti come le mini case. Sarebbe necessario possedere la patente B-E.

Dove può sostare la mini casa

Andando in giro potremmo cercare camping o zone attrezzate adatte alle case su ruote. Il tempo massimo di permanenza sarebbe di 90 giorni. Potremmo anche metterla in spazi privati, nostri o di conoscenti, rispettando però la stessa scadenza. Molti pensano di farne una stanza in più fissa da sistemare nel giardino o nel proprio terreno. Bisogna attenersi alle regole del comune, ma in generale sarebbe obbligatorio farlo su un terreno edificabile chiedendo i permessi (Decreto del Presidente della Repubblica, 6 giugno 2001, n. 380). Se la casa è destinata a una persona dovrebbe essere di almeno 28 mq e di 38 mq nel caso di due persone (Decreto ministeriale Sanità 5 luglio 1975).

C’è un altro aspetto da considerare. Se vogliamo abitarci in modo continuativo come unica dimora, si dovrebbe avere come residenza un indirizzo fisso. Potrebbe essere quello dei genitori o uno assegnato dall’ufficio preposto ai senza dimora.

Desideri una mini casa su ruote? Prezzi e regole principali elencati potrebbero aiutare a capire se è il caso di comprarne una. Per ulteriori dettagli e per verificare eventuali variazioni normative si consiglia di rivolgersi ai costruttori, ai venditori e al comune di appartenenza.