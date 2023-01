Pesante ribasso per le azioni Diasorin con volumi in aumento - proiezionidiborsa.it

La leggera battuta di arresto del Ftse Mib si è propagata sul titolo Diasorin con una forza incredibile. Queste, infatti, sono le azioni che hanno fatto peggio in uno dei peggiori settori del Ftse Mib. All’interno di uno dei migliori indici mondiali che fino a ora ha registrato un rialzo di oltre il 10%, infatti, il settore della salute (FTSE Italia All-Share Health Care) sta facendo molto peggio con una perdita di circa il 2,5%. Quali potrebbero essere le prospettive per il titolo Diasorin? Siamo in presenza di un’occasione di acquisto o siamo solo all’inizio di un lungo percorso ribassista?

Le azioni che hanno fatto peggio in uno dei peggiori settori del Ftse Mib: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Diasorin (MIL:DSA) ha chiuso la seduta del 30 gennaio a 120,50 euro, in ribasso del 3,17% rispetto alla seduta precedente.

Le medie sul titolo Diasorin sono saldamente impostate al ribasso. In particolare, l’ultima seduta di borsa aperta ha visto un fortissimo ribasso accompagnato da un aumento dei volumi superiore al 200%. La forza dei ribassisti, quindi, è chiara e potrebbe continuare anche nelle prossime sedute. Un punto di approdo che potrebbe fungere anche da punto di ripartenza è rappresentato dal minimo del 2022 in area 110 €. Da notare che nonostante la discesa in corso da alcune sedute, le quotazioni non sono ancora in territorio di ipervenduto.

La valutazione del titolo

Per quasi tutti i multipli di mercato considerati le azioni Diasorin risultano essere sottovalutate. Niente di eccezionale, stiamo parlando in un circa 30%, ma comunque indica delle potenzialità di crescita per i mesi a venire. Fa eccezione il rapporto tra prezzo e fatturato. Da notare che questo parametro, che per Diasorin value 4,6x, non solo è superiore alla media del settore di riferimento, ma è elevato in assoluto.

Come riportato sulle riviste specializzate, invece, il fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow, esprime una sopravvalutazione di circa il 50%.

Le raccomandazioni degli analisti

Secondo le raccomandazioni degli analisti il prezzo obiettivo medio, a seguito della discesa dei prezzi, esprime una sottovalutazione di poco inferiore al 17%.

