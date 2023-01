Vivere da signori con 800 euro di stipendio al mese? Ecco i 5 meravigliosi Paesi in cui potrai farlo

La vita in Italia costa sempre di più e gli stipendi restano gli stessi. Per questo motivo in molti stanno valutando di trasferirsi all’estero per vivere in tutta tranquillità. Oggi scopriremo in quali Paesi dell’Europa e del Mondo conviene davvero farlo.

Il carovita degli ultimi mesi sta mettendo a dura prova moltissime famiglie, molti giovani e tantissimi pensionati. Per questo motivo aumenta il numero di persone che decide di andare all’estero per vivere meglio e per arrivare senza preoccupazioni a fine mese. Ma la domanda è sempre la stessa: dove trasferirsi? Le possibilità sono molte ma nei 5 Paesi che stiamo per scoprire è possibile vivere da signori con 800 euro di stipendio al mese. Vediamo quali sono.

Le Canarie restano sempre un’ottima soluzione

Le Canarie restano un grande classico per chi vuole vivere all’estero e risparmiare. Non è solo una questione di bellezza del luogo e clima incredibilmente mite per gran parte dell’anno. Queste isole di proprietà spagnola hanno infatti un regime fiscale indipendente e decisamente vantaggioso. In più sono molto convenienti se abbiamo soldi da investire in attività locali. I prezzi medi per un pranzo al ristorante e per una birra media? Rispettivamente 10 e 2 euro.

Nepal e Malesia sono due Paesi tutti da scoprire

Per chi ama la cultura asiatica e i luoghi esotici ci sono addirittura due Paesi in cui è possibile vivere da nababbi con pochi soldi. Stiamo parlando del Nepal e della Malesia. Negli ultimi anni il Nepal è diventato la meta di moltissimi pensionati e di tantissimi giovani che hanno scelto la vita del nomade digitale. I motivi? La cultura millenaria, gli spettacoli naturali unici al Mondo e i prezzi degli affitti medi che si aggirano sui 100 euro al mese.

Uno dei luoghi più sottovalutati per trasferirsi per brevi o lunghi periodi è la Malesia. Tralasciando la splendida cultura, la vitalità e la bellezza del luogo, ciò che stupisce è il costo della vita. Un affitto mensile per un appartamento è spesso inferiore ai 300 euro. Un pranzo al ristorante si aggira tra i 2 e i 5 euro, così come una corsa in taxi. In più il Governo centrale incentiva gli arrivi dall’estero: per i primi 3 mesi di residenza non serve neanche il visto.

Vivere a signori con 800 euro di stipendio al mese è possibile in Tunisia e in Guatemala

Amiamo il mare, le temperature miti e non vogliamo allontanarci troppo dall’Italia? La Tunisia potrebbe essere un’ottima soluzione. Il Paese del nord Africa è famoso come meta turistica. Anche viverci, però, ha i suoi vantaggi. Il primo è il costo della vita, decisamente basso con affitti medi da 250 euro. Il secondo sono le città a misura d’uomo. Il terzo la folta comunità italiana residente che ci farà sentire come fossimo a casa.

Un altro luogo particolarmente interessante è il Guatemala. Questo Paese del Centro America è uno dei più ricchi al Mondo per quanto riguarda le bellezze naturalistiche e archeologiche. In Guatemala 800 euro al mese potrebbero avanzarci. Gli affitti costano in media 300 euro al mese, le utenze circa 100 e con 10 euro al giorno potremmo mettere insieme pranzo e cena.