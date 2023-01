Per rughe e contorno occhi delicato è meglio la crema o il siero? Scopri il prodotto giusto per te!

La zona degli occhi è sempre un punto molto delicato. Da qui iniziamo a vedere i segni dell’età, con le prime rughe. Inoltre, non tutti i prodotti possono essere utilizzati in questa zona sensibile. Per capire se usare una crema idratante o un siero scopri tutte le differenze e i consigli.

Il contorno occhi è sicuramente una delle parti più delicate del nostro viso. Andando avanti con l’età, questa è la zona a cui iniziamo a presta più attenzione. Infatti, non è raro che le prime rughe nascano proprio qui. La pelle del contorno occhi, inoltre, è diversa e più sottile. Per questo motivo ha bisogno di cure mirate e specifiche.

I prodotti più comuni per il contorno occhi sono sicuramente il siero e la crema. I due, però, sono differenti tra loro e per questo dobbiamo imparare ad utilizzare il prodotto corretto per noi. Ecco tutte le differenze e modi di utilizzo di siero e crema per contorno occhi.

Per rughe e contorno occhi delicato scegliamo il prodotto giusto

La prima differenza e quella che sicuramente notiamo di più è la consistenza. Infatti, le creme per la zona degli occhi sono generalmente più dense rispetto al siero. Quest’ultimo, invece, è più leggero, ma contiene anche meno oli rispetto alla crema.

Infatti, i due prodotti hanno due formule completamente diverse. La crema, proprio per la sua texture, si assorbe molto più lentamente, ma idrata e nutre la pelle in profondità. Il siero, invece, si assorbe in poco tempo ed è molto leggero sulla pelle.

Quando scegliere uno o l’altro? La crema è adatta alle pelli secche, mentre il siero è perfetto per le pelli grasse o miste. Questo perchè questi tipi di pelle producono già molto olio naturalmente e preferiscono prodotti più leggeri, ma idratanti. La crema, però, ha i suoi limiti. Anche se nutre di più e più in profondità, è meno efficace qualora avessimo dei problemi specifici. Infatti, il siero ha dei principi attivi che potrebbero alleviare rughe e occhiaie, ma anche linee sottili.

Il tipo di pelle è un fattore importantissimo

Il prodotto giusto è quello più adatto alle nostre necessità. Per rughe e contorno occhi delicato è sicuramente più indicato il siero, ma se questa zona è molto secca allora scegliamo la crema. Il tipo di pelle gioca un ruolo fondamentale, ma anche i diversi difetti che notiamo nel contorno occhi sono un fattore importante. Se vogliamo ottenere i migliori risultati, però, è importante anche capire come utilizzarli.

Anche la corretta applicazione fa la differenza

La corretta applicazione, infatti, ci aiuta moltissimo nel far assorbire il prodotto nella pelle. Per prima cosa detergiamo il viso prima di applicare il prodotto. Se non facciamo questo passaggio le impurità potrebbero bloccare l’azione dei principi attivi del siero o della crema. Per questa zona, ci serve davvero pochissima quantità di prodotto. Versiamola sulla punta delle dita e scaldiamola leggermente, poi picchiettiamo la zona interessata delicatamente.

Non sfreghiamo, perchè potremmo stressare la pelle e irritarla. Ricordiamoci di applicarla sia la mattina che la sera per nutrire e rallentare i segni del tempo nel contorno occhi. Non solo ci sentiremo più fresche e riposate, ma noteremo subito un miglioramento di questa parte del viso.