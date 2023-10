Arisa ci consiglia il taglio di tendenza per questo autunno per capelli alla moda senza fatica

Andiamo a scoprire insieme il taglio di questa stagione autunno/inverno. Un taglio davvero unico nel suo genere perfetto per la maggior parte delle tipologie di viso.

Come per la moda anche per quanto riguarda il taglio di capelli ogni stagione porta con sè delle interessanti novità. Che sia corta o lunga, infatti, la chioma è uno dei punti di forza di moltissime donne. Negli anni passati abbiamo visto un revival anni ‘80 e ‘90. Dal pixie cut al caschetto passando per le chiome lunghe e voluminose. Anche in questo autunno-inverno 2023/2024 ci saranno degli interessanti ritorni che non lasceranno deluse neanche le più esigenti. Uno dei tanti ritorni è stato anticipato dalla cantante Arisa ma anche da Heidi Klum e Victoria Beckham. Si tratta del taglio lungo scalato con frangia a ciuffo che donerà a tutti i volti.

Arisa ci consiglia il taglio di tendenza per questo autunno

Il wolf cut, questo il nome di questo taglio, donerà sia ai visi più allungati che ai visi tondi. Sarà necessario solamente fare attenzione al modo di procedere con il taglio. Per i visi tondi, infatti, ottimo lasciare la chioma voluminosa che ci permetterà di equilibrare bene il volto. Una piega che gioca con volume e taglio, molto scalata nella maggior parte dei casi. Ideale per donne, ma anche uomini, grintosi che non amano passare inosservati. Perfetto, inoltre, per rendere più dolci anche i lineamenti più duri. Ideale sia portato con la frangia laterale che a tendina. Non mancheranno, poi, le versioni più o meno scalate a seconda delle proprie preferenze. Da scegliere e non solamente perché ce lo consigliano decine di star.

Come mantenerlo

Si tratta di un taglio molto semplice da gestire anche a casa. Quindi, non sarà necessario rivolgersi settimanalmente ad un parrucchiere. Sarà sufficiente procurarsi un prodotto definente che ci costerà indicativamente dai 15 ai 30 euro a seconda del marchio. Oltre a questo una spazzola tonda e grande. Un taglio molto rock che ci regalerà soddisfazioni infinite pur nella sua semplicità. Quindi, Arisa ci consiglia il taglio di tendenza per questo autunno facile da mantenere e davvero chic.

Lettura consigliata

Cosa vedere a Torino in un pomeriggio spendendo meno di 20 euro