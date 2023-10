Pensioni più ricche a dicembre non solo a chi spetta la quattordicesima: ecco cosa troveranno i pensionati sul cedolino prima di Natale

Grazie alle nuove misure del Governo arriveranno cedolini più corposi a dicembre, soprattutto per coloro che percepiscono pensioni più basse. Ecco tutti i dettagli.

Sono tanti i pensionati che aspettano con ansia la pensione di dicembre per fare un regalo ai nipotini o togliersi un piccolo capriccio. Soprattutto coloro che a dicembre riceveranno la quattordicesima, ovvero una somma aggiuntiva che l’INPS ogni anno, a luglio o a dicembre, corrisponde ai pensionati. Per qualcuno possono arrivare anche 600 euro in più sul cedolino di pensione. L’aumento spropositato dei prezzi, nonostante i numerosi sostegni economici messi in campo dal Governo, come la Social Card, rende l’attesa ancora più lunga. Il Governo in questi giorni ha approvato il Disegno di Legge recante il bilancio di previsione 2024 e quello pluriennale per il triennio 2024-2026. Nonché l’aggiornamento del Documento Programmatico di Bilancio. Il Disegno di Legge proprio alla luce della delicata situazione economica, ha previsto importanti misure a sostegno dei redditi medio-bassi di lavoratori e pensionati. Oltre a prevedere il potenziamento di diversi aiuti, tra le misure urgenti in materia economica, ha previsto l’anticipo del conguaglio di perequazione 2023.

Pensioni più ricche a dicembre grazie alle misure urgenti prese dal Governo

Con la perequazione infatti si attua la rivalutazione delle pensioni adeguando il relativo importo delle prestazioni all’aumento del costo della vita. La perequazione delle pensioni e le attività ad essa correlate si effettuano e concludono prima della fine di ciascun anno. Ciò al fine di consentire ai beneficiari di riscuotere all’inizio dell’anno successivo gli importi rivalutati nella misura prevista dalla legge. L’attuale Governo per contrastare gli effetti negativi dell’inflazione e sostenere il potere d’acquisto delle prestazioni pensionistiche ha previsto l’anticipazione del conguaglio di perequazione delle pensioni. Pertanto i pensionati, in via eccezionale, grazie a tale meccanismo avranno pensioni più ricche a dicembre. In particolare dal 1° dicembre partirà il conguaglio della perequazione che comporterà l’aumento delle pensioni e i relativi arretrati.

Di quanto saranno gli aumenti

Effetto del conguaglio porterà un aumento delle pensioni pari allo 0,8% con i relativi arretrati da gennaio a novembre 2023. In particolare l’adeguamento è dato dalla differenza tra l’indice definitivo dell’inflazione secondo gli indici ISTAT pari all’8,1% e l’indice provvisorio stimato l’anno scorso al 7,3%. A beneficiare della perequazione saranno innanzitutto le pensioni di importo più basso. Pertanto le pensioni fino a 4 volte il trattamento minimo, ovvero che non superano i 2.100 euro riceveranno un aumento corrispondente al 100%. Mentre le pensioni più alte avranno un incremento a fasce, ovvero percentuali via via decrescenti in base al trattamento lordo mensile.