La rivelazione che sta cambiando la vita di milioni di persone per risparmiare denaro e vivere meglio

Lo stile di vita minimalista è la nuova tendenza che sta facendo seguaci in tutto il Mondo. Aumenta la qualità della vita riducendo gli acquisti impulsivi e ottimizza l’uso degli oggetti che già possediamo e magari trascuriamo. Ecco come funziona.

Lo stile di vita minimalista si basa sull’essenzialità delle scelte. Si concentra sul dare valore a ciò che è veramente importante e necessario, eliminando tutto ciò che è superfluo, inutile o dannoso. Essere minimalisti significa scegliere con consapevolezza e intenzione ciò che si vuole avere nella propria vita. Lo scopo è quello di ridurre lo stress, il consumo eccessivo, l’inquinamento e il disordine, per aumentare la qualità della vita, la felicità, la libertà. Ma questa tendenza aiuta anche a risparmiare, aspetto importante di questi tempi.

Ogni giorno abbiamo la tentazione di acquistare cose che non ci servono veramente, schiavi della pubblicità, delle mode, delle emozioni o delle abitudini. La nuova tendenza minimalista ci suggerisce come evitare gli acquisti impulsivi. Per esempio, prima di comprare qualcosa, chiedersi se ne abbiamo veramente bisogno, se ci piace davvero, se abbiamo già qualcosa di simile. Inoltre domandiamoci se abbiamo lo spazio per conservarlo e se ci porterà valore aggiunto.

Aspettiamo almeno 24 ore prima di decidere di comprare per riflettere meglio sulle motivazioni dell’acquisto. Stabiliamo un budget mensile per le spese non essenziali e atteniamoci ad esso, evitando di usare carte di credito o prestiti. Evitiamo di entrare in negozi o siti online che vendono cose che non ci servono o che ci attirano con offerte allettanti.

Come ottimizzare l’uso delle cose che già si possiedono?

Un altro aspetto dello stile di vita minimalista è quello di sfruttare al meglio le cose che già si possiedono, senza accumularne di nuove. Per fare questo, è utile fare un inventario delle cose che si hanno e catalogarle in base alla loro utilità, frequenza d’uso e condizione.

Riparare, pulire o rinnovare le cose che sono danneggiate, sporche o obsolete, invece di sostituirle con altre nuove. Riutilizzare o riciclare le cose che non si usano più o che hanno perso la loro funzione originaria. Trasformare questi oggetti in qualcosa di diverso o donarli a chi ne ha bisogno. Prestare o scambiare le cose che si usano raramente o solo per occasioni particolari, invece di tenerle inutilizzate.

Trarre beneficio da esperienze e relazioni piuttosto che da beni materiali

La rivelazione che sta cambiando la vita a milioni di persone è quella di focalizzarsi sulle esperienze e sulle relazioni piuttosto che sui beni materiali. Infatti, numerosi studi hanno dimostrato che le esperienze e le relazioni ci rendono più felici, soddisfatti e ricchi di senso della vita. Quindi investiamo il nostro tempo e denaro in attività che ci appassionano, ci divertono, ci fanno crescere o ci fanno stare bene.

Per esempio possiamo viaggiare, imparare nuove cose, fare sport, meditare, ecc. Coltiviamo le relazioni con le persone che ci vogliono bene, ci sostengono, ci stimolano o ci fanno ridere, come familiari, amici, partner, colleghi. Infine, cerchiamo di essere generosi e solidali con chi ha meno di noi, dare senza aspettarci nulla in cambio ci donerà molta gioia.