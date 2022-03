Le azioni Banca MPS potrebbero aumentare il loro valore di oltre il 50%. I livelli chiave da monitorare

Qualche mese fa scrivevamo che se avesse superato l’ostacolo in area 1 euro il titolo Banca MPS avrebbe potuto rapidamente guadagnare il 40%. Sono passati oltre 2 mesi e siamo nuovamente al punto di partenza.

Infatti, le azioni Banca MPS potrebbero aumentare il loro valore di oltre il 50%. Ma quali sono i livelli da monitorare con particolare attenzione per capire da che parte si muoveranno le quotazioni?

Ancora una volta la chiave di tutto passa per area 1 euro. Come si vede dal grafico, da mesi ormai le quotazioni stanno muovendosi freneticamente in prossimità di area 0,9766 euro. Solo un deciso allontanamento da questo livello potrebbe dare direzionalità all’andamento del titolo. Analizziamo, quindi, i due possibili scenari.

Una chiusura settimanale superiore a 0,9766 euro (I obiettivo di prezzo) potrebbe aprire le porte al raggiungimento del II obiettivo di prezzo in area 1,2532 euro. In questo caso, poi, la massima estensione rialzista si andrebbe a collocare in area 1,5298 euro (III obiettivo di prezzo).

Se, invece, dovesse prevalere lo scenario ribassista, allora le quotazioni potrebbero dirigersi abbastanza velocemente verso l’obiettivo più probabile in area 0,65 euro. La massima estensione ribassista, invece, potrebbe andare a collocarsi in area 0,3 euro.

Il volano di questo futuro movimento direzionale potrebbe arrivare da operazioni di fusione che coinvolgerebbero la banca senese. Già in passato, infatti, Banca MPS era stata sotto la lente di Unicredit, ma le nozze erano andate in fumo per divergenze sulla dote che lo Stato doveva dare all’istituto bancario senese.

Tuttavia, questo scenario non è del tutto archiviato. Tra gli scenari pubblicati per il 2022 sul titolo Banca MPS, infatti, non è escluso un ritorno dell’interesse di Unicredit.

Bca MPS (MIL:BMPS) ha chiuso la seduta del 10 gennaio a quota 0,917 euro in ribasso dell’1,04% rispetto alla seduta precedente.

