Il nostro indicator BottomHunter ha dato un segnale di acquisto sul titolo Aeffe quando le quotazioni si trovavano in area 0,83 euro. Da quel momento è iniziato un movimento rialzista che, con brevi ritracciamenti individuati dallo Swing Indicator, ha portato le quotazioni in area 2,8 euro. La massima estensione di questo rialzo, però, si trova, come vedremo in seguito, in area 3,9 euro. Quindi, le azioni Aeffe sono avviate a completare il percorso rialzista che potrebbe portare a quintuplicare il suo valore rispetto ai minimi dove abbiamo avuto il segnale di acquisto.

Proprio in ottobre, a seguito di un segnale di acquisto dello Swing Indicator, notavamo come Aeffe fosse alle prese con un livello chiave che potrebbe far raddoppiare il suo valore nei prossimi mesi. Si parlava, in questo caso, della forte resistenza in area 2,18 euro (I obiettivo di prezzo). La rottura di questo livello, quindi, ha determinato un’ulteriore accelerazione rialzista che ha portato le quotazioni in area 2,8 euro. Questo traguardo, però, ha provocato una battuta di arresto delle quotazioni che da diverse settimane si stanno muovendo all’interno del trading range 2,51 euro – 2,71 euro.

A questo punto solo la rottura di uno di questi due estremi potrebbe dare direzionalità al titolo. Al rialzo, il titolo si lancerebbe verso il II obiettivo di prezzo in area 3,04 euro. La massima estensione del rialzo in corso si trova in area 3,9 euro (III obiettivo di prezzo) per un potenziale rialzo di un ulteriore 40%

Un nuovo ritracciamento, invece, potrebbe spingere le quotazioni verso il supporto chiave in are 2,18 euro. Solo una chiusura settimanale inferiore a questo livello potrebbe spingere al ribasso la tendenza in corso.

La valutazione del titolo Aeffe

Dal punto di vista della valutazione la situazione è abbastanza semplice. Tutti gli indicatori che si basano sui multipli di mercato, infatti, esprimono una forte sopravvalutazione del titolo Aeffe.

Dal punto di vista dell’unico analista che copre il titolo il consenso è comprare con un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione del 15% circa.

Le azioni Aeffe sono avviate a completare il percorso rialzista che potrebbe portare a quintuplicare il suo valore: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Aeffe (MIL:AEF) ha chiuso la seduta del 22 dicembre a 2,78 euro in rialzo del 4,91% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale