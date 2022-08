Da Nord a Sud la nostra Italia custodisce dei tesori famosi in tutto il Mondo da visitare in ogni stagione dell’anno. Accanto a tante meraviglie paesaggistiche, architettoniche e archeologiche note da secoli ce ne sono altre più nascoste, ma molto interessanti.

Ogni regione presenta all’interno del proprio territorio o sulla costa località adatte per una lunga vacanza o solo per una gita fuori porta.

Una meta in Campania da vedere almeno una volta nella vita

Se volessimo andare in Campania nel mese di settembre per qualche giorno, ci sono molte destinazioni tra cui scegliere. Prendiamo ad esempio il territorio di Caserta. Merita senza dubbio una visita per assaporare i prodotti locali, soprattutto quelli derivati dall’allevamento della bufala, come la mozzarella.

Per quanto riguarda le attrazioni è imperdibile una visita alla Reggia di Caserta. Luigi Vanvitelli progettò l’immensa costruzione e i lavori iniziarono nel 1752.

Il palazzo reale dei Borbone compete in bellezza e importanza con quelli di Versailles o Vienna. Lo scalone all’ingresso e i vari appartamenti ci abbagliano per magnificenza. All’esterno si possono ammirare passeggiando la peschiera, la cascata, le fontane e il giardino all’inglese.

Alla scoperta di un tranquillo piccolo borgo

A pochi chilometri dalla famosa Reggia di Caserta si potrebbe visitare un posto tranquillo, Casertavecchia. Questo piccolo borgo di origine medievale è attraversato da tante stradine acciottolate che si aprono in piccole piazze e cortili. Si pensa che le origini risalgano alla fine del nono secolo d.C. Segnò la vita del borgo in ambito amministrativo, artistico e architettonico il dominio normanno.

Le attrazioni di questo borgo medievale per una vacanza di fine estate in Italia

A Casertavecchia di notevole bellezza è la Cattedrale di San Michele Arcangelo in cui si notano diversi stili. All’esterno è abbastanza semplice e in tufo. Dentro è molto grande e ci sono tre navate con colonne di marmo. Le decorazioni della cupola visibile all’esterno ricordano lo stile arabo.

Accanto alla cattedrale si eleva il campanile con un arco alla base in cui prosegue una delle vie principali di Casertavecchia. Tra i vicoli si possono visitare alcune botteghe e mangiare piatti tipici nelle trattorie.

Piazza Vescovado, dove si affaccia la cattedrale, ogni anno ospita un importante festival, “Settembre al Borgo”. Ospiti musicali a livello internazionale si esibiscono per qualche giorno portando alla ribalta mondiale questo piccolo borgo campano. In qualche cortile e giardino di Casertavecchia, inoltre, si tengono interessanti letture e conversazioni.

In ogni stagione dell’anno, e in particolare prima dell’autunno, possiamo visitare alcune realtà italiane poco conosciute. Le attrazioni di questo borgo medievale in Campania potrebbero farci trascorrere una piccola vacanza rilassante.

Lettura consigliata

Per andare in vacanza al mare in Italia quest’isola meravigliosa incanta con calette e grotte dai colori stupendi e cibo squisito