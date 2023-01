Migliora i tuoi profitti con ChatGPT. Ecco perché tutti ne parlano, più facile trovare un impiego

La tecnologia fa passi da gigante. Alcuni software possono aiutarci a trovare lavoro o a migliorare le nostre prestazioni aziendali. Ecco un software che può fare la differenza.

Stiamo facendo passi da gigante nel campo dell’Intelligenza Artificiale anche se i limiti sono ancora ben visibili. Per quanto riguarda la conversazione con i computer sta riscuotendo molto successo un lavoro svolto da OpenAI che si chiama ChatGPT soprattutto nella versione 3.

Si tratta di un software attraverso cui simulare una conversazione tra computer ed essere umano sfruttando le conoscenze della macchina per ottenere ogni tipo di risposta. In questo caso, a fare la differenza rispetto agli esperimenti passati sarebbe la dimensione del modello linguistico adoperato. Il software è molto potente e contiene tecniche di apprendimento automatico ottimizzate con tecniche supervisionate e rinforzate. Cosa significa?

ChartGPT-3 è in grado di rispondere alle domande, ammettere i propri errori, disquisire su premesse che contengono errori o su richieste inadeguate. E lo fa in maniera più completa e convincente rispetto alle versioni precedenti o ad altri programmi chatbot. Il software è in grado di interpretare un testo o un’immagine, di riassumere un contenuto, di spiegare una teoria, una email o un articolo di giornale.

Come utilizzarlo nel Mondo del lavoro

Migliora i tuoi profitti con ChatGPT, non è difficile. Queste applicazioni possono essere utilizzate per creare servizi a pagamento come testi per blog, articoli, pubblicità, social media. Sono utili per creare relazioni aziendali e analizzare dati e notizie commerciali. Dare consulenze su marketing, SEO, scrittura creativa.

Se vogliamo scrivere una lettera di presentazione da consegnare a un ristorante oppure avere in breve tempo una tesina per un test universitario, ChartGPT è in grado di facilitarci l’impegno. Se dobbiamo effettuare un lavoro per un cliente, il software non si sostituirà a noi nel soddisfare le esigenze tecniche richieste, ma ci affiancherà per ridurre tempi e problemi. Facciamo attenzione. Ricordiamoci che spetta sempre a noi rimanere informati su leggi e normative che caratterizzano l’utilizzo dei dati e dell’Intelligenza Artificiale nel nostro Paese.

Migliora i tuoi profitti con ChatGPT con un utilizzo intelligente

Non mancano naturalmente i limiti dati dalla tecnologia, ma gli impieghi diversificati bilanciano i difetti. La completezza dei dati che il software è in grado di dare dipende naturalmente dagli aggiornamenti. C’è poi un problema di privacy. Virus e attacchi informatici potrebbero manipolare i dati, diffondere le notizie oppure peggio ancora diffondere notizie manipolate.

L’utilizzo che comunque si può fare con ChatGPT è vario. Il software è in grado di completare un testo dopo aver ricevuto un input, tradurre da una lingua differente, analizzare i sentimenti presenti in uno scritto o comporre poesie o canzoni. Ma anche fare dei riassunti o creare interi contenuti in base a poche indicazioni. Inoltre, si può utilizzare come enciclopedia oppure per dare vita a contenuti vocali tratti da testi scritti. Le potenzialità sono enormi, la discussione sull’utilità e la qualità del software sta attirando l’attenzione. L’utilizzo di uno strumento che potrebbe diventare molto importante dipende da noi. Come sempre quando si compie un passo avanti nella ricerca tecnologica.