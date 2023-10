La giornata sui mercati azionari europei è stata al ribasso, ma in Italia in particolare modo con una performance negativa per oltre l’1%. In questo clima di ribasso generalizzato ecco le 6 azioni che hanno resistito in territorio positivo: Reply, Recordati, Amplifon, Buzzi, Interpump e Moncler. Poiché di cinque di questi titoli azionari ce ne siamo occupati recentemente, in questo articolo ci concentreremo sul titolo Interpump.

Le raccomandazioni degli analisti

Interpump è un titolo azionario molto amato dagli analisti. La raccomandazione medio, infatti, è Compra. Va, però, notato che nessuno dei 7 analisti che coprono il titolo ha una raccomandazione peggiore di Mantieni.

Dal punto di vista del target di prezzo a un anno medio, invece, le potenzialità di Interpump sono molto buone. Come si vede, infatti, la sottovalutazione media delle quotazioni è di oltre il 40%. Interessante, poi, è anche il fatto che, anche nel peggiore dei casi, il titolo rimane sottovalutato di oltre il 35%.

Le 6 azioni che hanno resistito al ribasso generalizzato del Ftse Mib: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Interpump (MIL:IP) ha chiuso la seduta del 19 ottobre a quota 40,60 €, in rialzo dello 0,22% rispetto alla seduta precedente.

La tendenza in corso sul titolo è ribassista e anche la chiusura del 19 ottobre non ha cambiato l’inerzia delle quotazioni. D’altra parte, il rialzo è stato accompagnato da volumi non particolarmente importanti. Rimane, quindi, molto probabile lo scenario che vede le quotazioni muoversi al ribasso secondo lo scenario indicato in figura. In questo percorso ribassista un supporto molto importante è offerto da area 38,58 € da dove potrebbe essere probabile un’inversione al rialzo. La sua rottura, invece, potrebbe favorire un’accelerazione verso area 30 €.

Nell’immediato un segnale rialzista potrebbe arrivare da una chiusura giornaliera superiore a 42,03 €.

Letture consigliate

Come illumina la sua casa Sofia Goggia: i consigli per risparmiare della nuova ambasciatrice di Armani