Come illumina la sua casa Sofia Goggia: i consigli per risparmiare della nuova ambasciatrice di Armani

La sciatrice italiana, campionessa olimpica in discesa libera, vincitrice di 4 Coppe del Mondo e 2 medaglie mondiali nella specialità, vince anche in casa. I suoi suggerimenti ci permettono di avere tanta luce negli ambienti domestici senza spendere un patrimonio.

Vive a Verona Sofia Goggia, in una graziosa villetta immersa nelle alture verdi poco fuori dalla città, un immobile che occupa da poco tempo e in cui si è trasferita insieme al cane Belle. Lei è bergamasca e il motivo del trasferimento è la sua attività di sciatrice professionista. Il suo allenatore sarebbe di Verono e per prepararsi meglio alle gare e dare continuità agli allenamenti ha dovuto cambiare casa. Ma non si è pentita Sofia che nelle interviste e sui social dichiara sempre di trovarsi molto bene nella nuova sistemazione.

Dalle foto pubblicate si vede come si trovi particolarmente a suo agio in cucina, un ambiente molto bene illuminato anche grazie alla presenza di tanti fiori. Un modo economico, veloce e pratico che chi ha molti impegni può utilizzare per migliorare gli ambienti domestici. Tenere la casa in ordine senza sprecare tempo e risorse. Nei social la Goggia è quasi una influencer quando si tratta di dare suggerimenti ai followers per rendere cucina e zona giorno dinamiche, colorate e ricche di luce. Nella maniera più economica possibile.

Un incontro speciale

Come illumina la sua casa Sofia Goggia? Utilizza le piante soprattutto quelle colorate e con le foglie verdi. La luce esterna infatti si riflette sulle foglie e crea una maggiore luminosità intorno. Molti interior design utilizzano questo sistema per dare vivacità agli ambienti piccoli e con poche aperture.

Che abbia imparato il trucco visitando la casa di Armani?

Sofia è stata ospite dello stilista subito dopo l’infortunio in pista in cui si era fratturata la mano, episodio che l’ha costretta a una operazione a Milano. E durante quel viaggio ha incontrato il Re della moda nella sua sontuosa abitazione ricca di oggetti da collezioni e tante lampade. Ma anche tante piante che hanno colpito la sciatrice. Nei suoi post successivi Sofia Goccia ha scherzato sul suo abbigliamento in pile che non ai addiceva a quell’incontro importante. Ma ha anche dato tanti suggerimenti su come illuminare gli ambienti domestici con piante e arbusti di ogni genere.

L’incontro è stato comunque fruttuoso. Non solo per i post che la sciatrice ha successivamente pubblicato. Sofia Goggia infatti è diventata portavoce e volto del brand conosciuto in tutto il Mondo. Indosserà abiti Armani nelle occasioni ufficiali e capi EA7 durante la sua attività sportiva.

La nuova stagione che sta per iniziare sarà molto impegnativa per la Goggia. Uno dei suoi obiettivi è quello di vincere la Coppa del Mondo generale e non sarà facile perché la concorrenza è molto agguerrita. La stagione inizia il 28 ottobre e lei indosserà il suo nuovo sponsor unendosi a tanti altri campioni della scuderia Armani da Fognini alla Enogu, da Giannelli al nuotatore Barlaam. L’unione fa la forza e la Goggia cercherà di portare a casa nuovi successi, Re Giorgio sarà al suo fianco in questa nuova avventura.