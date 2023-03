Le 5 migliori cuffie per smartphone per qualità prezzo: queste hanno poco da invidiare alle AirPods e sono comodissime!

Le 5 migliori cuffie per smartphone per qualità prezzo-proiezionidiborsa.it

Negli ultimi anni il mercato degli auricolari per smartphone si è allargato a dismisura. Tra le centinaia e centinaia di modelli disponibili, però, ce ne sono alcuni che hanno una marcia in più. Prepariamo le orecchie perché abbiamo selezionato i 5 migliori modelli di cuffie per cellulare per qualità prezzo. E costano tutti meno di 80 euro.

Secondo alcune recenti ricerche di mercato la maggior parte di noi passa circa 4 o 5 ore al giorno davanti allo smartphone. Un tempo che sembra enorme e che rischia di accorciare la vita dello stesso telefono e della batteria, che va sempre ricaricata nel modo giusto. Il cellulare è anche diventato il nostro principale strumento per ascoltare la musica. Il tutto tramite cuffie sempre più comode, leggere e ricche di funzioni. Oggi approfondiremo l’argomento accessori e scopriremo le 5 migliori cuffie per smartphone per qualità prezzo. Prodotti che hanno poco da invidiare alle AirPods e alle altre top di gamma e che sono accessibili a tutte le tasche.

La seconda versione delle Xiaomi Mi True Earbuds Basic è una cuffia incredibile

Negli ultimi anni Xiaomi ha lanciato anche sul mercato italiano smartphone di ottimo livello per qualità prezzo. E gli accessori non sono da meno. Le nuove cuffie True Earbuds Xiaomi costano poco più di 20 euro online e hanno praticamente tutto. Ci sono i controlli touch, il Bluetooth 5.0 e una buona resa sonora. L’autonomia? 12 ore. Moltissime per una cuffia in questa fascia di prezzo.

Le Realme Buds Air 3 sono le cuffie ideali per gli sportivi

Cerchiamo una cuffia resistente ai liquidi, comoda da indossare e con ottima autonomia? A circa 30 euro possiamo facilmente trovare le Air 3 Buds targate Realme. La batteria permette una durata di 30 ore, hanno il meccanismo di riduzione automatica dei rumori e un design sobrio ed elegante. Un altro vantaggio? Pulire queste cuffie è un gioco da ragazzi.

Le migliori cuffie Sony di fascia media: durano tantissimo

Sony è sempre una garanzia quando si parla di suono, audio e accessori. Il catalogo di auricolari di casa Sony è molto vasto ed esistono anche prodotti di fascia media. Uno dei migliori è costituito dalle WF-C500, che possiamo trovare nei negozi online a meno di 60 euro. Si adattano bene a ogni tipo di orecchio e hanno un’ottima qualità di suono. Il vero punto di forza? Con una singola ricarica durano 10 ore senza problemi.

Le 5 migliori cuffie per smartphone per qualità prezzo: proviamo LG e Jabra

Sulla stessa fascia di prezzo delle Sony troviamo altre due cuffie Bluetooth che potrebbero sorprenderci. Le prime sono le LG Tone Free, che costano tra i 60 e i 70 euro. Dal punto di vista sonoro hanno poco da invidiare a modelli che costano il doppio o il triplo. Notevole anche la qualità del microfono.

Le seconde sono le nuove arrivate Jabra Elite 3. Jabra è un’azienda che ha lavorato sempre nelle fasce alte di mercato. Le Elite 3 sono il primo prodotto economico della casa ma sono eccezionali. La qualità audio è ottima, così come la vestibilità e il design. Incredibili e super comodi anche i pulsanti fisici.