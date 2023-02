Pulire le cuffie wireless senza romperle? Ecco i trucchetti infallibili e i gravi errori da non fare

Negli ultimi anni abbiamo imparato a conoscere ed apprezzare le cuffie wireless per lo smartphone. Sono comode, leggere e spesso belle da vedere. Purtroppo, però, tendono a sporcarsi con molta frequenza. Per questo motivo oggi impareremo tutti i metodi più efficaci per pulirle senza rovinarle.

La maggior parte di noi trascorre tante ore della giornata davanti allo schermo dello smartphone. C’è chi lo utilizza per fare soldi grazie ad alcune utilissime app. Oppure chi passa molto tempo a telefonare per lavoro. O semplicemente chi lo usa per ascoltare musica o guardare video e serie TV.

Molto probabilmente per tutte queste attività avremo bisogno delle cuffiette wireless. E, come si intuisce, sono uno degli accessori più sporchi in assoluto. Se ci stiamo chiedendo come pulire le cuffie wireless senza romperle, probabilmente siamo capitati sulla pagina giusta. Ecco tutti i trucchetti veloci, economici e infallibili per farlo. Ma soprattutto gli errori da evitare per non distruggerle e renderle inutilizzabili.

Airpods puliti in 10 minuti con questi trucchetti

Iniziamo dal modo giusto di pulire gli auricolari. Gli oggetti che ci salveranno la vita sono i cotton fioc e il panno in microfibra. Quest’ultimo ci servirà anche per pulire le altre parti dello smartphone difficili da raggiungere.

Togliamo, se ci sono, i gommini dalle cuffie con delicatezza. Prendiamo il panno in microfibra e inumidiamolo leggermente con una soluzione di acqua e sapone. Giriamo le cuffie verso il basso e puliamole senza esercitare troppa pressione. Quando siamo soddisfatti del risultato mettiamo ad asciugare sopra un altro panno in microfibra. Per togliere cerume e altro sporco dalle zone più difficili da raggiungere aiutiamoci con un cotton fioc inumidito.

Mai usare questi prodotti per pulire le cuffiette

Fin qui la pulizia delle cuffie sembra abbastanza semplice. Ma ci sono degli errori da non fare se non vogliamo comprare un paio di airpods al mese. Il primo è quello di passare direttamente gli auricolari sotto l’acqua corrente. Le cuffiette sono impermeabili ma non sono progettate per resistere alla pressione del getto. Aggiungiamo anche il fatto che facendo così potremmo bagnare gli attacchi per la ricarica e si intuisce come questa sia una strada completamente errata.

Evitiamo alcool e altri detergenti chimici. Potrebbero rovinare il materiale ed entrare nei circuiti. Stop anche alle bombolette ad aria compressa per togliere la polvere. Sono troppo aggressive per la delicatezza degli auricolari.

Pulire le cuffie wireless senza romperle: come sanificare anche la custodia

Spesso ce lo dimentichiamo, ma la pulizia della custodia delle cuffie è importante quanto quella delle cuffie stesse. È lì che si accumulano sporco, polvere e batteri. Anche per la custodia utilizzeremo panno e cotton fioc. Per l’esterno ci basterà strofinare col panno leggermente inumidito. Per l’interno ci aiuteremo col bastoncino umido. Attenzione, infine, ai contatti di ricarica. In questo caso la pulizia andrà fatta con il bastoncino completamente asciutto.