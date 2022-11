Quali alberi e piante da giardino coltivare per avere fioriture spettacolari

Abbellire il proprio giardino o balcone con le piante e gli arbusti non è conveniente solo in termini di bellezza. È largamente riconosciuto che il giardinaggio sia un’attività utile a superare momenti di noia e stress e, inoltre, serve ad allenare diversi muscoli. Ma i fattori positivi non finiscono qui. Piantare diversi tipi di vegetali potrebbe, in minima parte, contribuire a contrastare il riscaldamento climatico ed a pulire l’aria e l’acqua circostante. In più, se parliamo di alberi più grandi, sono decisamente utili a creare nelle aree esterne di casa una zona d’ombra, dove rilassarsi e magari leggere un libro.

Oltre a dare un’immagine assolutamente diversa e allegra all’ambiente circostante, gli alberi rappresentano un luogo di rifugio per gli uccelli, incrementando anche la biodiversità. Anche le piante in vaso sono una possibile soluzione per rendere colorati i balconi e per tenere determinati insetti fuori dalla porta di casa.

Quali alberi e piante da giardino coltivare per avere fioriture in questo periodo dell’anno

Uno dei momenti più gratificanti è assistere alle fioriture sia delle piante, che degli alberi. Vederli in fiore vuol dire che li stiamo curando al meglio e che il loro sviluppo procede senza nessun intoppo. Ogni specie produce infiorescenze in un periodo preciso dell’anno, a novembre, ad esempio, potremo scegliere di coltivare varie piante, in piena terra o in vaso. Un’erbacea bulbosa largamente diffusa nel Mediterraneo è l’aglio triquetro, o triangolare, che cresce fino a 30 cm circa. Le sue foglie sembrano dei lunghi nastri appiattiti verde acceso, i suoi fiori bianchi a campana sbocciano a partire da novembre, regalando un profumo gradevole. Inoltre, potrebbe essere anche utile in cucina per insaporire diversi piatti e sostituire il classico aglio.

Dall’aspetto particolare è la pianta spontanea erba vajola, della famiglia delle borraginacee, denominata in modo diverso a seconda della regione. In Sicilia si assaporava in campagna il miele contenuto nei fiori e si pensa abbia anche proprietà benefiche. I fiori hanno una forma che somiglia a dei ceri, sono penduli e gialli e attraggono le api grazie al nettare. Ricordano le margherite, invece, le fioriture della pratolina autunnale ed è molto semplice da coltivare anche in vaso. Le sue fioriture durano molti mesi, dall’autunno fino all’estate e può raggiungere i 30 cm d’altezza, regalando un profumo intenso e aromatico.

Fiori decorativi e particolari

I davanzali di casa e il giardino avranno un aspetto meraviglioso se coltiveremo la gravillea. Le sue particolari foglie ricordano il rosmarino, mentre i fiori a ciuffi sottili sono davvero appariscenti e singolari, solitamente rosso acceso. Può crescere fino a superare un metro d’altezza e non richiede particolari cure, anche se coltivata in vaso.

Elegante e raffinato è il fiore del colchico autunnale, dal colore lilla, bianco o rosa con un’armoniosa forma a coppa. Ma attenzione a non toccarli perché è velenosa e potrebbe provocare problemi significativi.

Ornamentali da ombra

Per avere un’esplosioni di colori in giardino, anche a novembre, l’albero del corbezzolo potrebbe essere la scelta vincente. È bellissimo e ornamentale, grazie anche ai frutti che produce ed ai fiori a campanella bianchi e rosa che durano per tutto l’inverno. Vive bene nelle zone dove il clima invernale non è troppo rigido. Posizioniamolo al sole e riparato dal vento, sarà perfetto per creare una zona d’ombra in giardino, perché può anche superare i 7 metri d’altezza.

L’acero da fiore è un piccolo arbusto dai colori accesi, non solo le sue foglie diventano rosso acceso, ma i suoi fiori ovati assumono vari colori e durano dall’estate fino all’autunno inoltrato.

Anche se non è molto conosciuto in Italia, il Prunus subhirtella autumnalis, o ciliegio d’inverno, potrebbe stupirci con le sue elegantissime fioriture. Posizionato in giardino, grazie al suo portamento, potrebbe conferire all’ambiente un’atmosfera incantevole. Quindi ecco quali alberi e piante da giardino coltivare per avere fioriture autunnali spettacolari ed eleganti.