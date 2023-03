È lo sport preferito da Bill Gates ed entusiasma gli americani: ora è pronto per sbarcare in Italia e fare guerra al padel

Bill Gates, oltre a essere uno degli uomini più ricchi e influenti del Pianeta, è sempre stato portato ad esempio come “self made man”. Ovvero, uomo che ha costruito la sua fortuna con le proprie mani. Un modello che tanto piace agli americani. Un personaggio da 100 miliardi di dollari che ha anche una grande passione, lo sport. In particolare, pare sia pazzo per un gioco, molto simile al tennis e al tanto pubblicizzato padel. Vediamo insieme di cosa si tratta.

Uno dei più significativi momenti della sua vita, proprio a detta sua, è stato nel febbraio 2020 in Sudafrica, a Città del Capo. Quando giocò, per beneficenza, un doppio di tennis insieme a Roger Federer e contro Rafael Nadal. Gates, infatti, è un grande appassionato e giocare insieme a due mostri sacri, tra i migliori tennisti di ogni epoca, ha emozionato tantissimo anche un personaggio come lui. Abituato a relazionarsi con le più grandi personalità del Mondo sin dagli anni ‘80, quando esplose il suo business.

Non fece una grandissima figura, a dire la verità, a maggior ragione se pensiamo a cosa ha dichiarato circa un paio di anni dopo. Ovvero, che tiene la racchetta in mano da 50 anni, ma non per giocare a tennis, quanto per praticare un altro sport, nato in America nel 1965 e ancora poco diffuso nel Mondo. Negli Stati Uniti, però, è una delle attività sportive più in crescita negli ultimi anni. Stiamo parlando del pickleball.

Che cos’è il pickleball

Cominciano dalla traduzione, parecchio divertente già di per sé. Palla in salamoia o palla aceto. Il motivo? Nacque, per sconfiggere la noia dei figli, nel giardino dell’ex senatore Joel Pritchard, durante un barbecue. Venne presa una rete, disegnato un campo, utilizzate due racchette da ping pong e una pallina di plastica. Da quel momento, il gioco iniziò piano piano a proliferare.

Ci furono degli accorgimenti fino alla versione definitiva. Un campo da 13,41 cm di lunghezza e di 6,10 di larghezza. Una rete alta 86,36 centimetri al centro e leggermente di più ai lati, sulla scorta di quelle da tennis. Una pallina in plastica con un peso variabile tra i 21 e i 29 grammi e una racchetta (chiamata paddle) anch’essa in plastica e un po’ più grande di quelle da ping pong.

La particolarità? La divisione del campo, che è uguale a quella del badminton, ma con una grossa differenza. Non si può colpire la palla al volo nella zona vicino a rete, definita kitchen (cucina). In pratica, il meccanismo è lo stesso del tennis e del padel, ma bisogna avere l’accortezza di far rimbalzare sempre la palla in quella zona. Si vince il set arrivando a 11 punti. La partita poi può essere, come nel tennis, disputata su 2 set su 3 o 3 su 5.

È lo sport preferito da Bill Gates, il pickleball che spopola in America

Come mai Gates dice di giocarci da 50 anni? Semplice, l’inventore del gioco, Pritchard, era un grande amico del padre. Di conseguenza, questi fu uno dei primi a praticare la nuova attività, trasmettendo poi la passione al figlio. Oggi il pickleball sta cercando di diventare popolare anche in Europa, ma la “guerra” contro il padel lo vede ancora perdente. Negli Stati Uniti, grazie a Bill Gates e ad altri Vip, invece, è un fenomeno in continua ascesa, tanto che su suolo americano è il padel a essere il suo parente povero.

Il pickleball, dunque, è lo sport preferito da Bill Gates che entusiasma gli statunitensi, con ben 5 milioni di praticanti. Da noi è sbarcato sotto silenzio nel 2018, quando fu istituita la prima federazione. Dovesse ripercorrere le orme del padel, potrebbe diventare popolare tra una decina d’anni.