Abbiamo appena calpestato gli escrementi di un cane. Stavamo facendo una bellissima passeggiata quando, ad un tratto, abbiamo sentito qualcosa sotto le scarpe. Cosa fare quindi? Cerchiamo un angolo di prato e iniziamo a strofinare le nostre suole sul verde. Poi torniamo a casa, come niente fosse.

Beh, in realtà quel paio di scarpe ora contiene tantissimi batteri, alcuni anche pericolosi per la salute. Ma anche se non calpestiamo alcuna deiezione, le nostre scarpe saranno comunque un vero covo di germi.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

Per questo motivo è molto importante togliersi le scarpe prima di entrare in casa o, al massimo, appena raggiunto l’ingresso.

Poche persone stanno attente a questo particolare. Anzi, alcune camminano sul pavimento di casa propria per un bel po’ di tempo prima di togliersi le scarpe. Ecco perché abbiamo sempre sbagliato la posizione di questo oggetto in casa senza sapere che è un vero e proprio concentrato di germi e batteri.

Vediamo insieme dove sarebbe opportuno posizionare le scarpe in casa.

Una questione da non sottovalutare

I giapponesi sono noti per essere persone molto organizzate, anche in casa. Ad esempio, il metodo konmari che sta spopolando anche in Italia, è una tecnica che aiuta a riorganizzare perfettamente gli armadi e gli spazi della propria casa.

Chi l’ha provato garantisce di non aver riconosciuto immediatamente i propri armadi per quanto fossero incredibilmente organizzati e ordinati.

Il metodo intelligente

Ma torniamo alle scarpe. Ancora una volta dovremmo prendere spunto dalle tradizioni giapponesi.

Nelle case giapponesi c’è un apposito spazio adibito alle scarpe. Si chiama “genkan”, ed è qui che le persone depositano le scarpe prima di accedere all’abitazione.

È un’ottima idea, che garantisce pulizia e igiene più a lungo all’interno della casa, e che potremmo adottare anche noi.

Un’altra idea potrebbe essere quella di posizionare una scarpiera vicino all’ingresso di casa. L’ideale sarebbe posizionare nelle sue vicinanze un piccolo pouf, per sedersi ed inserirsi comodamente le scarpe prima di uscire.

Lo fanno in pochi, vero? Ecco perché abbiamo sempre sbagliato la posizione di questo oggetto in casa senza sapere che è un vero e proprio concentrato di germi e batteri.

Approfondimento

Pochi sanno che il segreto per eliminare la puzza dalle scarpe è usare bucce di arance e limoni con questo metodo facilissimo