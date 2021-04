Il problema dei pesticidi su frutta e verdura che si assume ogni giorno non è affatto da trascurare. Molto spesso si tratta di sostanze tossiche e nocive che entrano a contatto con l’organismo e che possono a lungo termine causare degli effetti nocivi. Ecco perché è importante adottare quotidianamente delle misure per ingerire la più bassa quantità di sostanze chimiche presenti sui vegetali. Come fare? Quest’oggi presentiamo i 3 metodi economici ed efficaci per rimuovere i pesticidi da frutta e verdura per restare in salute.

Gli effetti che massicce dosi di pesticidi possono avere sull’organismo umano sono numerosi. Lo confermano diversi studi che raccomandano di utilizzare sempre le dovute precauzioni per ridurre l’impatto sull’organismo. Questa è una delle principali ragioni per le quali la pulizia di frutta e verdura deve essere sempre piuttosto accurata e minuziosa. Vediamo allora quali sono i 3 metodi economici ed efficaci per rimuovere i pesticidi da frutta e verdura per restare in salute.

Attenzione a leggere bene le etichette in alcuni casi

Una prima raccomandazione non si rivolge alla pulizia, piuttosto all’eliminazione di alcune parti. Stiamo parlando della buccia di alcune tipologie di frutta o verdura. Come risaputo, una buona parte dei pesticidi si concentra spesso nelle parti superficiali, quindi le bucce talvolta possono essere ricettacolo di numerosi pesticidi.

Chi è abituato a mangiare alcune tipologie di frutta o verdura con la buccia, dovrebbe anzitutto porre attenzione alla provenienza dei vegetali. È normale in questi casi che la scelta di prodotti biologici e di cui si conosce bene la procedura di coltivazione comporti meno rischi. Laddove non si abbiano certezze sull’utilizzo delle sostanze utilizzate per la coltura, potrebbe essere consigliabile eliminare la buccia. È il caso ad esempio delle scorze degli agrumi che si utilizzano in moltissime ricette. Attenzione a verificare che si tratti di buccia edibile e non trattata. Solitamente è sufficiente consultare l’etichetta di acquisto.

Il Regolamento UE n. 543/2011 impone di indicare la presenza di agenti conservanti o sostanze chimiche utilizzate nei trattamenti post-raccolta.

Come creare uno spray naturale e casalingo per pulire frutta e verdura

Tra i 3 metodi economici ed efficaci per rimuovere i pesticidi da frutta e verdura per restare in salute troviamo un comodissimo spray naturale. Per realizzare questo detergente naturale che lava frutta e verdura servono solo due ingredienti che tutti quanti hanno in dispensa. Procurarsi le seguenti dosi: 250 ml di acqua; il succo di mezzo limone; due cucchiai di bicarbonato di sodio. Mescolare tutti gli ingredienti fino a quando la polvere di bicarbonato non sarà completamente sciolta. A questo punto, procurarsi un flacone con lo spruzzino di modo da utilizzare lo spray in maniera efficace. Spruzzare un po’ di prodotto sulla frutta o la verdura che si desidera disinfettare e lasciar agire per circa 5 minuti. Risciacquare con acqua corrente per eliminare tutte le impurità ed i residui.

Un caro e vecchio alleato per combattere i pesticidi in economia

Un ulteriore e semplicissimo metodo per igienizzare frutta e verdura potrebbe essere il solito e caro bicarbonato. Aggiungendo un po’ di questa polvere all’acqua che si utilizza per lavare frutta e verdura, assicura una pulizia più profonda. Per conoscere come impiegare al meglio il bicarbonato in queste procedure, è possibile seguire i suggerimenti indicati qui. Ecco quali sono i 3 metodi economici ed efficaci per rimuovere i pesticidi da frutta e verdura per restare in salute.

