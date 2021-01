Perseguire abitudini sane risulta essere estremamente importante. Potrebbe sembrare una frase scontata, ma è una verità sacrosanta. Probabilmente molti di noi non si accorgono di quanto la postura, il modo di dormire, e tanti altri fattori incidano su dolori muscolari e fastidi. Dunque il primo passo per sentirsi rilassati muscolarmente, e di conseguenza fisicamente a proprio agio, è quello di riconoscere queste abitudini poco salutari. In secondo luogo, potrebbe essere altrettanto efficace svolgere alcuni esercizi che si rivelano essere un tocca sana per la nostra salute fisica. Infatti è incredibile quanti benefici possiamo ottenere da questo semplice esercizio di stretching.

Tutto in pochi minuti

Sono moltissime infatti le persone che lamentano problemi legati alla schiena, ai muscoli e a tante altre parti del corpo. Se in alcuni casi si tratta di disturbi specifici, in molti altri questi problemi potrebbero essere risolti molto facilmente. Basta spendere qualche minuto la mattina appanna svegli, nella comodità di casa nostra. Infatti tendendo e contraendo i muscoli attraverso degli esercizi, conosciuti con il nome di stretching, potremo notare subito dei risultati.

La punta dei piedi

Con un solo esercizio di stretching infatti, da fare preferibilmente ogni mattina, potremo rafforzare diverse parti del nostro corpo. Non solo renderemo più flessibile la colonna vertebrale, ma rafforzeremo i muscoli delle gambe. Inoltre i fianchi tenderanno ad allungarsi, così come i tendini, e le ginocchia sopporteranno meglio il nostro peso corporeo. Per raggiungere tutti questi risultati, consigliamo di effettuare un semplicissimo esercizio che, se abbiamo fatto stretching almeno una volta nella nostra vita, di sicuro conosciamo.

Il movimento richiede di posizionare dritte le gambe e tenerle tese il più possibile. A questo punto, portiamo le braccia in avanti verso terra fino a toccarci le punte dei piedi. Non importa se arriviamo soltanto alle caviglie, con il tempo riusciremo ad arrivare sempre più giù. Se faremo questo semplice movimento con costanza e concentrazione, già dopo una settimana ci sentiremo subito più sciolti ed attivi. Infatti è incredibile quanti benefici possiamo ottenere da questo semplice esercizio di stretching.