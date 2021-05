Finalmente piano piano sta tornando la bella stagione. L’estate si avvicina e noi nei nostri uffici e nelle nostre case siamo con la testa già al mare. Le vacanze estive sono forse il periodo dell’anno in assoluto più aspettato e sognato. Rappresentano infatti il riposo e quindi le ferie ma anche l’occasione per staccare dalla propria vita e dalla propria città. Sia che possiamo partire a giugno, sia a luglio o ad agosto le vacanze sono sempre molto apprezzate.

Anche se siamo ancora a metà maggio, è proprio questo il momento più giusto per cominciare a prenotare. Dobbiamo intanto decidere dove vogliamo passare le nostre ferie.

In questo articolo, per gli amanti del mare vogliamo svelare le 3 spiagge italiane da visitare assolutamente quest’estate per una vacanza mozzafiato.

Cala Mariolu

Parliamo innanzitutto di Cala Mariolu in Sardegna. Questa spiaggia si trova nel golfo di Orosei. È senza dubbio nella classifica delle spiagge italiane in assoluto più belle e suggestive. È una caletta molto intima, non molto grande e ci si può arrivare con la barca. Per chi ama le passeggiate invece, esiste anche un sentiero da percorrere in mezzo alla natura incontaminata. La Sardegna ha dei paesaggi spettacolari un po’ ovunque. Ma chi ha deciso di trascorrere qui le vacanze, non può assolutamente perdersi questa piccola spiaggia mozzafiato.

Grotta della Poesia

Parliamo ora della nostra amata Puglia. Una delle mete più gettonate d’estate in Italia. Con i suoi paesaggi emozionanti e un mare cristallino da perdere la testa. Per chi ha già deciso di trascorrere qualche giorno in Puglia non può perdersi per nessun motivo al mondo questa perla salentina.

Grotta della Poesia è distante circa una ventina di chilometri da Lecce, nel comune di Melendugno.

Questa piccola spiaggia sembra una piccola piscina naturale. Un’attrazione importantissima per il luogo, che merita di essere visitata almeno una volta durante la nostra vacanza. La sua caratteristica e attrattiva principale è una roccia a picco sull’acqua che non possiamo assolutamente perderci.

Tropea

E infine abbiamo Tropea. Zona di mare della Calabria molto conosciuta e amata. La spiaggia della Rotonda è senza dubbio quella che vale la pena visitare se si capita o in queste zone. Il panorama è da togliere il fiato e il mare azzurro e cristallino ci farà venire voglia di non andarcene più.

Ecco, perciò, svelate le 3 spiagge italiane da visitare assolutamente quest’estate per una vacanza mozzafiato.