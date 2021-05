Questo si presenta come un periodo dell’anno particolarmente importante per molti. Infatti maggio è il mese che precede l’estate, e per questo in moltissimi si stanno preparando alle conseguenze della bella stagione. Ci riferiamo a quelle positive ovviamente, come appunto il fatto che si potrà presto andare in spiaggia e in piscina. E quindi, con quest’anno che ha ancora di più messo alla prova il nostro fisico, è necessario fare qualcosa sin da subito per tornare velocemente alla forma fisica che si desidera.

Sempre più fermi

Come tanti sapranno, esistono tanti fattori che possono contribuire a farci perdere peso. Ciononostante il principio rimane sempre uno. Per diminuire di chili infatti è necessario bruciare più calorie di quanto se ne assumono, e da qui nessuno scappa. Certo, con le palestre chiuse e i lavori che sono diventati sempre più sedentari, oggi è più difficile che mai. Per questo riteniamo che quello che andremo a svelare sia un consiglio prezioso, e che in tanti apprezzeranno. Infatti ecco perché è impressionante quanto questo movimento impercettibile e per nulla faticoso possa aiutarci ad accelerare il metabolismo e perdere peso.

Semplici contrazioni

Quando si tratta di bruciare calorie e di accelerare i processi del metabolismo un fattore è molto importante, ovvero la presenza di muscoli. E difatti non c’è da stupirsi se la sala pesi, soprattutto se unita ad esercizi di cardio, sia la strada preferita da molti per dimagrire. Questo perché i muscoli spendono molta più energia delle altre parti del corpo, anche a riposo. E dunque più sono sviluppati, più il dispendio energetico e calorico sarà alto. Proprio per questo motivo, molti esperti consigliano di impegnarsi al fine di prendere un’abitudine che, incredibilmente, può rivelarsi molto più utile di quanto si pensa. Infatti è impressionante quanto questo movimento impercettibile e per nulla faticoso possa aiutarci ad accelerare il metabolismo e perdere peso. Parliamo della contrazione frequente dei muscoli anche mentre si fa altro.

Immaginiamo di star lavorando, guardando la televisione o facendo altre attività. Se in queste situazioni prendessimo l’abitudine frequente di stringere e allentare le mani, contrarre i tricipiti e rilasciarli, allungare e avvicinare le gambe, e così via, potremmo fare una cosa molto utile. Difatti già questi movimenti, se molto frequenti, alla lunga possono contribuire ad aumentare il dispendio energetico. In moltissimi lo consigliano soprattutto a chi vive una vita sedentaria e si muove quindi molto poco. Certamente non potranno mai sostituire una dieta e una costante attività fisica, ma ci potremmo stupire dall’aiuto che già solo questi gesti poco faticosi e indolore possano dare. Non ci resta che provare e vedere se funziona. Ecco dunque la ragione per cui è impressionante quanto questo movimento impercettibile e per nulla faticoso possa aiutarci ad accelerare il metabolismo e perdere peso.